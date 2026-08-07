पुणे

लोणीकंद येथून चोरीला गेलेली दुचाकी भोरमध्ये जप्त

लोणीकंद येथून चोरीला गेलेली दुचाकी भोरमध्ये जप्त
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भोर, ता. ७ : लोणीकंद (ता. हवेली) परिसरातून चार वर्षांपूर्वी चोरीला गेलेली दुचाकी भोर पोलिसांनी गुरुवारी (ता. ६) वाहन तपासणी दरम्यान जप्त केली. याप्रकरणी दुचाकीचालक रोहित राजू जाधव (वय २०, रा. अनंतनगर, भोर) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भोर एसटी बसस्थानक परिसरात वाहतूक पोलिस हवालदार विशाल मोरे, दत्ता जाधव आणि दीपक गायकवाड वाहनांची तपासणी करत होते. या वेळी संशयावरून अडवलेल्या दुचाकीची (एमएच १२ एमएम ०४५७) कागदपत्रे चालक रोहित जाधव याच्याकडे नव्हती. पोलिसांनी तांत्रिक तपास केला असता, ही दुचाकी संभाजी बोरुडे (रा. लोणीकंद) यांच्या मालकीची असल्याचे समोर आले. बोरुडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, सदर दुचाकी चार वर्षांपूर्वी चोरीला गेल्याचे स्पष्ट झाले. भोर पोलिसांनी या घटनेची माहिती लोणीकंद पोलिसांना दिली असून, आरोपीवर गुन्हा नोंदवला आहे. जप्त केलेली दुचाकी लोणीकंद पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक नीलेश माने यांनी दिली.

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