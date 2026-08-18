पुणे

वाचक पत्र

वाचक पत्र
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कर्णकर्कश हॉर्नचा त्रास थांबवावा
वाकड, यमुनानगर परिसरात पाण्याचे टँकर कर्णकर्कश हॉर्न वाजवत फिरत असल्याने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. कोणत्याही वेळेचे भान न ठेवता टँकरचालकांकडून मोठ्या आवाजात हॉर्न वाजविले जातात. विशेषतः शांततेच्या वेळेत या कर्णकर्कश आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले तसेच परिसरातील रहिवाशांना त्रास होत आहे. हॉर्नच्या वापराबाबत स्पष्ट नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे असतानाही त्याचे पालन होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे वाकड पोलिसांनी संबंधित टँकरचालकांवर योग्य ती कारवाई करून अनावश्यक व कर्णकर्कश हॉर्नचा वापर थांबवावा.
- कल्याणी कुलकर्णी, वाकड

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वाकडमधील हॉर्नचा त्रास
यमुनानगरतील आवाजाच्या समस्यांचा सामना
पाण्याच्या टँकरच्या आवाजाचा व्हिडिओ
ग्रामस्थांचे हॉर्नविरुद्ध आंदोलन
क्लांत स्थानीय नागरिकांचे भयानक अनुभव
सभ्यतेच्या कक्षेत हे वाकड टँकरचालक
हायवेवरील हॉर्नच्या वापराशी संबंधित समस्या
नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी
घरगुती आवाज प्रदूषणाचे परिणाम
नेत्यांना व आमदारांना द्यावयाचे निवेदन
नगरपालिका वापरास धडक वाजवीत टँकर हाताळणे
वाकडमध्ये सुरक्षित आणि शांत जीवनाला प्रोत्साहन देणे
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