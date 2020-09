भोजणदरा परिसर गेल्या चार दिवसांपासून अंधारात

पारगाव : जारकरवाडी (ता. आंबेगाव) येथील भोजणदरा परिसरात चार दिवसांपुर्वी झालेल्या वादळी पावसाने विजेचे खांब खाली कोसळले. त्यामुळे परिसरातील घरे चार दिवसांपासून अंधारात आहेत. महावितरण कंपनीने तातडीने वीजपुरवठा सुरळीत करावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. जारकरवाडी परिसरात गुरुवार (ता. 3) रोजी झालेल्या वादळी पावसाने भोजणदरा परिसरातील विजेचे खांब मोडुन पडल्याने विद्युत पुरवठा बंद पडला आहे. परिसरातील विहीरवरील पंप, कडबाकुट्टी बंद असून परिसरातील सुमारे 25 ते 30 घरातील वीज गायब झाल्याने ही घरे चार दिवसापासून अंधारात आहेत. महावितरणला कळवूनही अद्याप दुरुस्ती करण्यात आली नसल्याची नाराजी गणेश भाऊसाहेब भोजणे यांनी व्यक्त केली. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

