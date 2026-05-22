Ambegaon Rain : आंबेगावच्या पूर्व भागात अवकाळी पावसाचा कहर; पोल्ट्री शेड, घरे, केळीबागा व पिकांचे मोठे नुकसान, वीजपुरवठा खंडित

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात आज शुक्रवारी सायंकाळी सोसाट्याचा वारा, विजांच्या गडगडाटासह झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला असून पोल्ट्री शेड , घरे , जनावरांचा गोठा, ग्रीन हाऊस तसेच शेतातील तरकारी पिके, केळीच्या बागा भुईसपाट झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर अनेक गावातील विजेचे खांब उन्मळून पडल्याने वीज पुरवठा खंडीत झाला आहे. .तालुक्याच्या पुर्व भागातील अवसरी बुद्रुक, टाव्हरेवाडी, धामणी, मेंगडेवाडी, पारगाव , जारकरवाडी , लाखणगाव , खडकवाडी , पोंदेवाडी, काठापुर बुद्रुक, देवगाव, लोणी, रानमळा, वाळुंजनगर परिसरात आज सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास सोसाट्याचा वारा, ढगाचा गडगडाट सह पाऊस सुरु झाला. अचानक आलेल्या पावसामुळे तसेच सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे आंब्याच्या झाडाला लगडलेल्या कैऱ्या पडून व उन्हाळी बाजरीच्या उभे पिक आडवे झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. लाखणगाव परिसरातील अनेक पोल्ट्री व्यावसायिकांचे शेडचे छप्पर उडाल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून अनेक ठिकाणी घरांचे व जनावरांच्या गोठ्यांचेही नुकसान झाल्याने संसार उघडे पडले आहेत. काही ठिकाणी झाडे व विद्युत खांब पडल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..लाखणगाव येथील संदीप मिंडे यांची पोल्ट्री शेड पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहे शेडमध्ये एकूण पाच हजार कोंबड्या होत्या पडलेले पत्रे काढल्यानंतरच किती कोंबड्या वाचल्या कितींचा मृत्यू झाला याची आकडेवारी समोर येणार आहे येथीलच सुनील सावकार दौंड यांच्या दोन एकर क्षेत्रातील केळीची बाग पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे. येथील स्वामी जांभळे यांच्या घराचे पत्रे उडून गेले आहे जयसिंग रोडे यांची घोडी गंभीर जखमी झाली आहे. तर काठापूर बुद्रुक येथील सचिन नऱ्हे, शालन नऱ्हे, राजु डोंबाळे यांच्या घराचे पत्रे उडाले आहे..नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांचे सरसकट पंचनामे करून त्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यात यावी, पोल्ट्री व्यवसायिक तसेच घरांचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना विशेष आर्थिक सहाय्य जाहीर करण्यात यावे, नुकसानग्रस्त रस्ते व सार्वजनिक सुविधांची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज, पंचायत समिती सदस्या श्वेता ढोबळे, युवा सेना कार्यकारणी सदस्य सचिन बांगर, शेतमाल प्रक्रिया संस्थेचे अध्यक्ष सतीष रोडे पाटील यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.