लघुपटातून उलगडणार अभिनेत्री स्मिता पाटील यांची चित्तरकथा 

पुणे : "असं एखादं पाखरू वेल्हाळ, त्याला सामोरं जातंया आभाळ..' या ओळींसोबत डोळ्यांसमोर येते ती स्मिता पाटील. तिच्या आयुष्याची चित्तरकथा सांगण्याच्या प्रयत्न केला आहे, पुण्याच्या एका तरुणीनं. स्मिता पाटील यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने झपाटलेली, क्‍लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट मृणाल घोळे- मापूस्कर ही या फिल्मची निर्माती आहे. तिने यामध्ये स्मिता पाटील यांची व्यक्तिरेखा साकारली आहे. पुण्यात होणाऱ्या स्मिता पाटील फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये स्मिता पाटील यांच्या जीवनावर आधारित, "असं एखादं पाखरू वेल्हाळ...' हा लघुपट दाखविला जाणार आहे. संकल्पना, संहिता, दिग्दर्शन श्रीनिवास वारुंजीकर यांचे आहे. या लघुपटात आजच्या पिढीची प्रतिनिधी असलेली मृणाल घोळे - मापूस्कर ही स्मिता यांच्याशी एकतर्फी (मोनोलॉग) संवाद साधताना दिसते. त्या संवादामध्ये स्मिताच्या भूमिका आणि तिचं आयुष्य याविषयी भाष्य करण्यात आले आहे. शनिवार 14 आणि रविवार 15 डिसेंबर 2019 रोजी हा लघुपट पुण्यात दाखविला जाणार आहे.



""स्मिता पाटील यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने भारावलेली मृणाल घोळे-मापूस्कर मला भेटली. मी तिच्यासमोर स्मिता पाटील यांच्याविषयीच्या शॉर्ट फिल्मचा प्रस्ताव ठेवला. अन्‌ या लघुपटाची निर्मिती झाली. आजच्या पिढीला स्मिता पाटीलचे कर्तृत्व, तिच्या भूमिका आणि अल्पायुषी जीवनातील तिचे योगदान याची कल्पना या लघुपटातून येणार आहे. त्यांना ही फिल्म बरंच काही देऊन जाईल.''

- श्रीनिवास वारुंजीकर, दिग्दर्शक मृणाल घोळे- मापूस्कर म्हणाली, ""स्मिताचं आयुष्य आणि माझं आयुष्य यात मला कुठेतरी एक समान धागा सापडला; म्हणूनच मला ती माझी ऊर्जा वाटते. तिच्यावर लघुपट काढण्याची कल्पना सूचली. स्मिताची जिद्द, तिचा हट्टी स्वभाव हा ही वेड लावतो. ती नेहमी डोळ्यांतून जे काही बोलायची, ते फार विलक्षण होतं. तिचं एकाच वेळी अनेक गोष्टींमध्ये रस घेणं.. डान्स, अभिनय, लिखाण, गायन, खेळ हे सर्वच कला गुण तिला अवगत होते.''



स्मिता ही व्यक्तीपेक्षा एक विचारच वाटते. स्वतःचे अस्तित्व शोधायला निघालेल्या प्रत्येक स्त्रीमध्ये, तिच्या मनामध्ये स्मिताचं अस्तित्व कायम आहे. स्मिताच्या समांतर चित्रपटातून व्यावसायिक चित्रपटात झालेलं पदार्पण यावर अनेकांनी नापसंती दर्शविली होती; परंतु मला तिच्या या गोष्टीचंही कौतुकच वाटतं. कारण, स्मिताला अनेक नवनवीन गोष्टीची अनुभूती घेण्याची आवड होती. तिच्यातील या सर्व आगळ्या वेगळ्या गोष्टींमुळेच मी स्मितामध्ये एकरूप झाले. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व लघुपटातून साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे.''

- मृणाल घोळे- मापूस्कर, निर्माती

