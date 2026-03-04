Metro Station Parking : मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात वाहनतळांचे नियोजन करण्याचा निर्णय

पुणे - मेट्रो स्थानकांच्या ५०० मीटर परिसरातील ३४ ॲमेनिटी स्पेसपैकी ३१ ठिकाणी पार्किंग सुविधा विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .शहरात सध्या मेट्रोच्या तीन मार्गिका कार्यरत किंवा अंतिम टप्प्यात आहेत. महामेट्रोमार्फत वनाज–रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड हे मार्ग सुरू झाले असून रोज सुमारे दीड लाख ते दोन लाख प्रवासी प्रवास करत आहेत. तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमार्फत हिंजवडी–शिवाजीनगर मार्गाचे काम सुरू आहे. पुढील काही महिन्यात काम पूर्ण होऊन ही मेट्रो सेवा सुरु होणार आहे..नागरिक मेट्रो सेवा वापरत असले तरी त्यांची खासगी वाहने मेट्रो स्टेशन येथे लावण्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात किंवा मेट्रो स्टेशनच्या खाली दुचाकी लावलात. अनेकदा दुचाकी नो पार्किंगमध्ये लावल्याने वाहतूक पोलिस उचलून घेऊन जाता. त्याचा भूर्दंड नागरिकांना बसत आहे..मेट्रोच्या प्रवाशांची संख्या वाढविण्यासाठी पार्किंगची सोय असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने ॲमेनिटी स्पेसच्या जागा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..या सुविधेमुळे नागरिकांना स्वतःची वाहने सुरक्षितपणे पार्क करून मेट्रोने प्रवास करणे सोपे होणार असून सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढण्यास मदत होणार आहे. सध्या ३४ जागा उपलब्ध असून, त्यापैकी ३१ ठिकाणी वाहनतळ विकसित केले जाणार आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.