Metro Station Parking : मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात वाहनतळांचे नियोजन करण्याचा निर्णय

मेट्रो स्थानकांच्या ५०० मीटर परिसरातील ३४ ॲमेनिटी स्पेसपैकी ३१ ठिकाणी पार्किंग सुविधा विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - मेट्रो स्थानकांच्या ५०० मीटर परिसरातील ३४ ॲमेनिटी स्पेसपैकी ३१ ठिकाणी पार्किंग सुविधा विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

