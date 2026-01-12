पुणे

Dog Attack : फुरसुंगीत भटक्या श्वानाचा एकवीस जणांना चावा

एकाच दिवशी एकवीस नागरिकांना भटक्या कुत्र्याने चावण्याचा प्रकार फुरसुंगीमध्ये रविवारी घडला.
सकाळ वृत्तसेवा
फुरसुंगी - एकाच दिवशी एकवीस नागरिकांना भटक्या कुत्र्याने चावण्याचा प्रकार फुरसुंगीमध्ये रविवारी घडला. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

