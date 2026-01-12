Dog Attack : फुरसुंगीत भटक्या श्वानाचा एकवीस जणांना चावा

फुरसुंगी - एकाच दिवशी एकवीस नागरिकांना भटक्या कुत्र्याने चावण्याचा प्रकार फुरसुंगीमध्ये रविवारी घडला. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..येथील गावठाण भागात रविवारी भटक्या कुत्र्याने धुमाकूळ घातला आहे. खंडोबाचा माळ, बस स्थानक, मंडई, कामठे आळी अशा वर्दळीच्या ठिकाणी नागरिकांना या कुत्र्याने लक्ष केले आहे. हे कुत्रे आक्रमक झाल्याने पिसाळलेले असल्याच्या शक्यतेने नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे..लहान मुले आणि महिलांसह ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत एकवीस नागरिकांना आतापर्यंत चावले असल्याचे येथील रहिवासी धनंजय कामठे यांनी सांगितले. नगर पालिकेने या श्वानाला त्वरित जेरबंद करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे..आक्रमक झालेल्या श्वानाला जेरबंद करण्यासाठी श्वान पकडणाऱ्या पथकाला पाठवले आहे. नागरिकांनी पथकाला श्वानाचा ठावठिकाणा कळवून सहकार्य करावे. लवकरच भटक्या श्वानाला पकडण्यात यश येईल.- प्रसाद शिंगटे, मुख्याधिकारी, फुरसुंगी नगर परिषद.एकवीस नागरिकांना प्रत्येकी दोन लस देण्यात आल्या आहेत. या सर्वांना काळजीस्तव पुढील तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात पाठवले आहे. आमच्याकडे लशीचा पुरेसा साठा आहे.- अरविंद कोकाटे, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.