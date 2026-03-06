पुणे - शहरात भटक्या श्वानांचा उपद्रव वाढला असून, गेल्या तीन वर्षांत ७८ हजार ४२१ श्वानदंशाच्या घटनांची नोंद झाली आहे. महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडून श्वानांची संख्या कमी होत असल्याचा दावा करण्यात येतो, मात्र श्वानदंशाची संख्या वाढत असल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. .किरकटवाडीतील चैत्रांगण सोसायटीमध्ये तीन दिवसांपूर्वी भटक्या श्वानांनी एका लहान मुलावर अचानक हल्ला केला. नऱ्ह्यात बुधवारी नऊ जानेवारीला पहाटेच्या सुमारास एका तरुणावर श्वानांनी हल्ला केला. या घटनेत श्वानांनी तरुणाचे लचके तोडले होते. त्यावरून भटक्या श्वानांची समस्या ऐरणीवर आली आहे..अलीकडील घटनांमध्ये शालेय मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि सकाळी व्यायामासाठी जाणाऱ्या नागरिकांवर श्वानांनी हल्ला केल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. काही भागांत टोळक्यांमुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणेही धोक्याचे ठरत असल्याचे नागरिक सांगतात. विशेषतः उपनगरांमध्ये आणि नव्या वसाहतींमध्ये हा प्रश्न अधिक तीव्र आहे..श्वानदंशानंतर तातडीने रेबीजप्रतिबंधक लस घेणे अत्यावश्यक आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध असली, तरी वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवरही ताण येत आहे. भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे..दररोज ८० ते ८५ श्वानदंशआरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये शहरात २१ हजार ५२६ श्वानदंशाची प्रकरणे नोंदविण्यात आली. ही संख्या २०२४ मध्ये वाढून २६ हजार १०५ वर पोहोचली. २०२५ मध्ये तब्बल ३० हजार ७९० प्रकरणांची नोंद झाली. म्हणजेच तीन वर्षांत ७८ हजार ४२१ चावे वाढले आहे. म्हणजेच दररोज सरासरी ८० ते ८५ नागरिकांना श्वानदंशाचा सामना करावा लागत आहे..‘शहरात समाविष्ट गावांमुळे भटक्या श्वानांची संख्या सुमारे सव्वा दोन ते अडीच लाखांपर्यंत आहे. हे सर्व चावे केवळ भटके श्वानच नाही, तर पाळीव श्वानांचेही आहेत. त्यात माकड आणि मांजर यांचाही समावेश आहे. भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांची नसबंदी सातत्याने करण्यात येत आहे. किरकटवाडीतील बालकावर हल्ल्याचा प्रयत्न केलेल्या श्वानांना पकडून निरीक्षणाखाली ठेवले आहे.- डॉ. सारिका फुंडे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, पुणे महापालिका.श्वानदंशएकूण - ८०,३७४२०२३ - २१,५२६२०२४ - २६,१०५२०२५ - ३०,७९०२०२६ (१८ जानेवारीपर्यंत) - १,९५३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.