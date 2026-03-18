चाकण - भटक्या श्वानांना पकडणे व त्यांना एका ठिकाणी ठेवून त्यांचे निर्बीजीकरण करणे यासाठी ठेकेदार नेमला आहे. ४०० कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात आलेले आहे. पण, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतून श्वान येथे सोडली जातात. त्यांच्यावर नियंत्रण येण्यासाठी नगरपरिषद प्रयत्न करत आहे, असा दावा चाकण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी केला आहे. .आंबेठाण चौकात सोमवारी मध्यरात्री भटक्या श्वानांच्या टोळीने केलेल्या भीषण हल्ल्यात शोभा वाघमारे या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे चाकण शहर व परिसरात तीव्र संताप आणि भीती व्यक्त होत असून, हिंसक श्वानांचा बंदोबस्त करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे..पुणे-नाशिक महामार्गावरील आंबेठाण चौकाजवळ रात्री दोनच्या सुमारास सहा कुत्र्यांच्या टोळक्याने शोभा वाघमारे यांच्यावर हल्ला करून शरीराचे लचके तोडले. प्रचंड रक्तस्रावामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. यापूर्वी मेदनकरवाडी येथेही एका बालिकेचा अशाच हल्ल्यात बळी गेला होता. तर ४ जानेवारी २०२६ ला चाकण शहरात पिसाळलेल्या कुत्र्याने ३३ जणांना चावा घेतला होता..नियमानुसार कोणत्याही संस्थेला आपल्या हद्दीतील भटके श्वान इतर हद्दीत सोडता येत नाहीत. आम्हीदेखील असे कधीही करत नाही.- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका.भटक्या श्वानांनी चावा घेतलेले दररोज रुग्ण ग्रामीण रुग्णालयात येतात. त्यांना लस द्यावी लागते. आमच्याकडे लस उपलब्ध आहे. गरजेनुसार रुग्णांना रेबीज प्रतिबंधक लस दिली जाते.- डॉ. सचिन कांबळे, वैद्यकीय अधीक्षक.