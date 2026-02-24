Pune News : आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रभाग स्तरावर नियोजन करा; महापौर मंजूषा नागपुरे यांचे आदेश

पुणे - पावसाळ्यामध्ये शहरात पाणी तुंबू नये यासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्याचा दावा केला जातो. पण नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. यापार्श्वभूमीवर चार महिने आधीच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक घेऊन यंत्रणेचा आढावा घेण्यात आला.नागरिकांच्या तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद मिळावा यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरासह प्रत्येक प्रभागासाठी पथक तयार करा, हे नियोजन केवळ कागदावर न ठेवता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करा असे आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिले..महापौर नागपुरे यांनी आज (ता. २४) आपत्ती व्यवस्थापन आणि पावसाळापूर्व कामांसंदर्भात बैठक घेतली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम, आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पवनीत कौर, औमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त माधव जगताप आदी उपस्थित होते..बैठकीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे सादरीकरण करून शहरातील स्थितीची माहिती देऊन केल्या जाणाऱ्या कामांची माहिती दिली. प्रत्येक पावसाळ्यात पावसाचे पाणी साचण्याचे प्रमाण वाढत आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या यादीतील ठिकाणांऐवजी शहरात अनेक ठिकाणी पाणी तुंबते. त्यामुळे प्रशासनाने वास्तवादी यादी तयार करणे आवश्यक आहे.महापौर नागपुरे यांनी बैठकीमध्ये महापालिकेने आतापर्यंत पाणी साचणारी व पूरस्थिती ओढवणाऱ्या ठिकाणी (क्रॉनिक स्पॉट्स) पालिकेने केलेल्या कामाचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून होत असलेली कामे वेळेत पूर्ण करा..पावसाळा काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असून पुण्यात पूरस्थिती ओढावत असल्याने प्रशासनाची तयारी असणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिका, जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महामेट्रो, महावितरण, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांची तातडीने एकत्रित बैठक घ्यावी, अशी सूचना महापौरांनी केली..मोठ्या पावसाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवागेल्या काही वर्षात पुण्यात कमी वेळेत जास्त पाऊस पडून अनेक रस्त्यांवर पाणी साचत आहे. पूरस्थिती निर्माण होत आहे. वाहतूक ठप्प होऊन त्याचा परिणाम संपूर्ण शहरावर होत आहे. अशा मोठ्या पावसाला सामोरे जाण्यासाठीची तयारी ठेवा.ठीक-ठिकाणी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी व लोकांच्या मदतीसाठी जलद प्रतिसाद तुकड्यांची (क्यूआरटी) नियुक्ती करा, आवश्यतेप्रमाणे मनुष्यबळ वाढवा. समाविष्ट गावातील पूर व्यवस्थापनासाठी अधिकचे मनुष्यबळ द्यावे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना एनडीआरएफकडून प्रशिक्षण द्यावे, अशी सूचनाही महापौर नागपुरे यांनी केली..‘शहरातील टेकड्यांवरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून नाल्यांमध्ये येते. त्याऐवजी टेकड्यांवर चर खोदल्यास पावसाचे पाणी त्यामध्ये अडून जमिनीमध्ये जिरेल. यातून पुराचा धोका कमी होईल आणि भूजप पातळी वाढेल. यासाठी प्रशासनाने काम करावे.’- निलेश निकम, विरोधीपक्षनेते.महापौरांनी प्रशासनाला केलेल्या सूचना- पूरप्रवण भागामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा- आपत्कालीन निवारा केंद्रांची व्यवस्था करा- नागरिकांना कमी वेळात मदत मिळावी यासाठी भौगेलिक स्थितीनुसार सुक्ष्म नियोजन करा- क्विक रिस्पॉन्स टीम अद्यायावत करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.