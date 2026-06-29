Pune News : मद्यपान करून रेल्वे प्रवास करणाऱ्यांना दणका; दोषी आढळल्यास आता थेट कारवाई

पुणे - लोकल अथवा एक्स्प्रेस रेल्वे गाड्यांमध्ये जर मद्यप्राशन करून कोणी प्रवास करत असेल तर लोहमार्ग पोलिस आता थेट कारवाई करणार आहेत. त्यासाठी पोलिसांना सूचना देण्यात आल्या असून, संशयित प्रवाशांची ‘ब्रेथ ॲनालायझर’ने तपासणीदेखील केली जाणार आहे. त्यात दोषी आढळल्यास महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी लोहमार्ग पोलिसांची विशेष पथकेदेखील स्थापन झाली आहेत. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून ही कारवाई केली जाणार आहे..मुंबईत लोकलमध्ये नुकत्याच झालेल्या तरुणाच्या खुनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे लोहमार्ग पोलिस सतर्क झाले आहेत. पुणे-लोणावळा लोकल, डेमू तसेच पुण्याहून धावणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या रेल्वेत लोहमार्ग पोलिस गस्त घालणार आहेत. त्यांना एखादा प्रवासी मद्यप्राशन केलेल्या अवस्थेत आढळून आल्यास त्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाणार आहे.सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिणे तसेच महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा कलम ८५ (१) नुसार कारवाई केली जाणार आहे. यात पहिला गुन्हा घडल्यास सहा महिन्यांची कैद, तर दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास एक वर्षाची कैद अशी शिक्षेची तरतूद आहे..‘आरपीएफ’ची मदत घेणारपुणे लोहमार्ग पोलिस या मोहिमेसाठी रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) जवानांचीदेखील मदत घेणार आहे. ज्या रेल्वेत लोहमार्ग पोलिस नसतील त्या रेल्वेत गस्त घालण्याची जबाबदारी ‘आरपीएफ’ची असणार आहे. ही कारवाई केवळ पुणे स्थानकावरच नाही, तर पुणे विभागातील महत्त्वाच्या स्थानकांवरदेखील कारवाई केली जाणार आहे. विविध स्थानकांवर व विविध रेल्वे गाड्यांमध्ये ही कारवाई होईल..प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्यया कारवाईमुळे विशेषतः महिला, लहान मुले आणि एकटे प्रवास करणारे ज्येष्ठ नागरिक अधिक सुरक्षितपणे प्रवास करू शकतील.शिक्षेच्या भीतीमुळे मद्यपान करून रेल्वेत किंवा स्थानकावर येणाऱ्या प्रवाशांवर जरब निर्माण होईल. .प्रवाशांची सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता आहे. मद्यपान करून रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांवर आता कडक नजर ठेवली जाईल. दोषींवर गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाईल. यासाठी आम्ही ‘आरपीएफ’चीदेखील मदत घेणार आहोत.- डॉ. राजकुमार शिंदे, पोलिस अधीक्षक, पुणे लोहमार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.