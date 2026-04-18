पुणे

Uruli Kanchan News: उरुळी कांचनमध्ये कचरा टाकणाऱ्यांवर सीसीटीव्हीची नजर

उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचा कचरा मुक्तीसाठी कडक निर्णय; सीसीटीव्हीच्या नजरेत सापडणाऱ्यांवर किमान ५०० रुपयांपासून दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी
उरुळी कांचनमध्ये कचरा टाकाल तर याद राखा! तिसऱ्यांदा सापडल्यास थेट नळ कनेक्शन कापणार; ग्रामपंचायतीचा 'कॅमेरा वॉच' आणि दंडात्मक कारवाई सुरू

उरुळी कांचनमध्ये कचरा टाकाल तर याद राखा! तिसऱ्यांदा सापडल्यास थेट नळ कनेक्शन कापणार; ग्रामपंचायतीचा 'कॅमेरा वॉच' आणि दंडात्मक कारवाई सुरू

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथे कोठेही कचरा टाकून गाव घाण करणाऱ्या नागरिकांवर कॅमेऱ्याची नजर!,कोठेही कचरा टाकणारास होणार ५०० रुपये दंड.उरुळी कांचन येथील नागरिक अनेकदा सांगूनही घरातील कचरा दारात येणाऱ्या घंटागाडीत न टाकता, कामावर जाताना कोठेही टाकून गावाला विद्रूप स्वरूप आणत आहेत.

