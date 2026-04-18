Uruli Kanchan News: उरुळी कांचनमध्ये कचरा टाकणाऱ्यांवर सीसीटीव्हीची नजर

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथे कोठेही कचरा टाकून गाव घाण करणाऱ्या नागरिकांवर कॅमेऱ्याची नजर!,कोठेही कचरा टाकणारास होणार ५०० रुपये दंड.उरुळी कांचन येथील नागरिक अनेकदा सांगूनही घरातील कचरा दारात येणाऱ्या घंटागाडीत न टाकता, कामावर जाताना कोठेही टाकून गावाला विद्रूप स्वरूप आणत आहेत..याची गंभीर दखल घेत, ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक मंडळाने अशा नागरिकांवर कॅमेऱ्याची नजर ठेवत,सी.सी,टिव्ही फुटेज बघून त्यामध्ये कचरा टाकणारी व्यक्ती शोधून त्याला ५०० रुपये दंड करण्याची भूमिका घेतली आहे.गावामध्ये कचरा टाकण्याच्या जागेवर कचरा न टाकता मनाला वाटेल त्या ठिकाणी कचरा टाकून गावाची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या नागरिकांवर उरुळी कांचन ग्रामपंचायतच्या वतीने दंडात्मक कारवाईची सुरुवात १६ एप्रिल पासून केली असल्याची माहिती प्रशासक मंडळाने दिली आहे..उरुळी कांचन मधील नागरिक गावाची स्वच्छता राखण्याचे स्वयंशिस्तीचे कर्तव्य टाळून, वाटेल त्या ठिकाणी कचरा टाकून गावाला दुर्गंधीयुक्त बनवतात याची दखल घेऊन ग्रामपंचायतने हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन,अशा नागरिकांना एकदा सापडल्यास ५०० दोनदा सापडल्यास १००० व तीनदा सापडल्यास १५०० रुपये दंड आकारला जाईल अशी घोषणा केली आहे.यानंतरही एखादी व्यक्ती तीनपेक्षा जास्तवेळा सापडली तर त्याचे नळ कनेक्शन बंद करण्याची कारवाई केली जाईल असा निर्णय घेतला आहे.