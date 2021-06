ग्रामीण भागातील कडक निर्बंध किमान आठवडाभर कायम राहणार

पुणे - पुणे शहर (Pune City) व पिंपरी-चिंचवडपाठोपाठ (Pimpri CHinchwad) आता जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील कोरोनाबाधितांचा दर (कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट) (Corona Positivity Rate) हा सात टक्क्यांच्या आता आला आहे. मात्र, तरीही किमान आठवडाभर ग्रामीण भागातील कडक निर्बंध (Restrictions) कायम राहणार आहेत. ग्रामीण भागातील निर्बंध शिथिलतेबाबतच्या निर्णय येत्या शुक्रवारी (ता. २५) पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. या वृत्ताला जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. (Strict Restrictions in Rural Areas will Remain in Place Last Week)

शहर व पिंपरी-चिंचवडमधील कोरोना बाधितांचा दर हा दहा दिवसांपूर्वीच पाच टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे मागील दहा दिवसांपासून या दोन्ही शहरांतील निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्याचवेळी ग्रामीण भागातील हा दर दहा टक्क्यांहून अधिक होता. त्यामुळे येथील निर्बंध अद्याप कायम आहेत.

निर्णयाबाबत उत्सुकता

उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार हे दर शुक्रवारी शहर व जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीत स्थिती जाणून घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यासाठी आढावा बैठक घेत असतात. मागील सलग दोन आढावा बैठकींत ग्रामीण भागातील कोरोनाबाधितांचा दर जास्त असल्याने तेथील कडक निर्बंध शिथिल करता आलेले नाहीत. राज्य सरकारने पूर्वी नियम शिथिल करण्यासाठी बाधितांचा दर किमान दहा टक्के असणे अनिवार्य केले होते. त्यामुळे सलग दोन बैठका होईपर्यंत ग्रामीणमधील हा दर दहा टक्क्यांवर आला नव्हता. आता मात्र तो दहा टक्क्यांहून खूपच कमी झाला आहे. त्यामुळे दिलासा देणारा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.