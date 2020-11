थकीत वेतन न मिळाल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप 

पुणे - एसटी कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे थकीत वेतन दिवाळीपूर्वी द्यावे. अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या रोषाचे रूपांतर संपात झाल्यास त्यास एसटी प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष व माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी दिला. एसटी कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्‍टोबर या तीन महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. यासंदर्भात कामगार उपायुक्तांसोबत महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस इंटक आणि एसटी महामंडळाच्या वतीने संयुक्तरीत्या चर्चा करण्यात आली. या वेळी एसटी प्रशासनाच्या वतीने वेतन देण्याबाबत सकारात्मक प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, कोणताही निर्णय देण्यास असमर्थता व्यक्त करण्यात आली. त्यावेळी संघटनेने हा इशारा दिला. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे प्रभारी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्याशी छाजेड यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून चर्चा केली. याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊन उद्यापर्यंत एक महिन्याचे व दिवाळीपूर्वी दोन महिन्यांचे थकीत वेतन देण्याचे प्रयत्न करीत आहोत, असे आश्‍वासन दिले. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या बैठकीस छाजेड यांच्यासह एसटी प्रशासनाच्या वतीने विभाग नियंत्रक नितीन मैंद, विभागीय वाहतूक अधिकारी कैलास पाटील, कामगार अधिकारी जहॉंआरा शेख, विधी अधिकारी सतीश मोहोड, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस इंटकचे विजय गायकवाड, आर. डी. गवळी, अशोक जाधव, शरद गिते उपस्थित होते.

Web Title: Strike of ST employees in case of non-receipt of overdue salary