Otur News : जुन्नर तालुक्यात प्रस्तावित कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्गाला तीव्र विरोध; शेतकरी आक्रमक, धरणे आंदोलनाला सुरुवात

ओतूर - जुन्नर तालुक्यातील प्रस्तावित कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्गाला बांधीत १६ गावातील शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत असून, या प्रकल्पांमुळे जमिनी संपादित होण्याच्या भीतीने जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांची घरे आणि जमिनी उद्ध्वस्त होणार असून या प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी बुधवार पासून बनकरफाटा येथे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे..प्रस्तावित कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्गातून जुन्नर तालुका वगळ्याची मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.या लढ्यासाठी माजी आमदार बाळासाहेब दांगट यांच्या नेतृत्वाखाली बांधीत गावातील शेतकऱ्यांची समिती स्थापण केली असून समिती ही रस्तावर उतरुन जनआंदोलन उभारून कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्गातून विरोध करणार तर आहेच. तसेच न्यायालयीन लढा लढून कायदेशीर बाजू ही मांडणार आहे. तसेच वैचारिक लढा लढून प्रकल्पांचे दुष्परिणाम, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि शेतीचे होणारे नुकसान याबाबत राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर माहिती देऊन प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचे दांगट यांनी जाहीर केले..यावेळी आयोजित सभेत माजी आमदार अतुल बेनके, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले, बबन तांबे, देवराम लांडे, कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सुरज वाजगे, शेतकरी नेते अंबादास हांडे, भगवान घोलप, बापूसाहेब कुमकर, विकास राऊत, विनोद केदारी, दत्तात्रय डुंबरे, पंकज हांडे, मंदाकिनी दांगट, संतोष घोटने, लक्ष्मण जोशी व १६ शेकडो गावातील बाधित शेतकरी व महिला उपस्थित होत्या.यावेळी तहसीलदाराना यांना जुन्नर तालुक्यातील प्रस्तावित कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्गा रद्द व्हावा या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. बनकरफटा येथे आयोजित सभेस व धरणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते अंबादास हांडे म्हणाले जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव जोगा धरण, डावा कालवा, कल्याण-लातूर महामार्ग आणि इतर रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पांमुळे तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांची हजारो एकर शेतजमीन बाधित होत असून, प्रशासनाने आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भात तात्काळ स्पष्ट भूमिका घ्यावी. या प्रकल्पांमुळे जुन्नर तालुका उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.पिंपळगाव जोगा कालव्यात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. तसेच सध्या सुरू असलेल्या ड्रोन सर्व्हेची कोणतीही अधिकृत माहिती प्रांत कार्यालय किंवा भू-संपादन कार्यालयात उपलब्ध नाही. कल्याण-लातूर महामार्गासाठी तालुक्यातून सुमारे २८ किमी लांबीचे आणि ६०० फूट रुंदीचे क्षेत्र सुमारे चार हजार क्षेत्र बाधित होण्याची शक्यता आहे.तरी तालुक्यातील सर्व राजकीय नेत्यांनी एकत्र येऊन ठामपणे या प्रकल्पाला विरोध करून शेती व शेतकरी वाचवावा..सुरज वाजगे म्हणाले, या जनकल्याण महामार्गामुळे सुपीक जमीन, घरे आणि विहिरी बाधित होणार असून आयुष्यभर कष्ट करून बांधलेली घरे, शेतीत फुलवलेले नंदनवन नष्ट होणार या भितीने सर्वसामान्य शेतकरी व महिला मोठ्या माणसिक दडपणाखाली आहेत.आपले घर जमिन जाणार या कल्पनेने एका व्यक्तीला हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यू झाल्याची घटना रोहोकडी गावात घडल्याचे समजते.जुन्नर तालुक्यातील प्रस्तावित कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्ग रद्द होत नाही तो पर्यंत बांधिल शेतकऱ्यांबरोबर बनकरफाटा येथे धरणे आंदोलन करणार असून आजी माजी आमदारांनी आपली राजकीय वजन वापरून मंत्रालयात व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा व पाठपुरावा करून सदर मार्ग रद्द करावा. जोपर्यंत प्रस्तावित कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्ग रद्द होत नाही तोपर्यंत बांधिल शेतकरी व तरुणा बरोबर धरणे आंदोलन सुरू ठेवणार आहे..माजी आमदार अतुल बेनके म्हणाले प्रकल्प बांधीत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला बरोबर घेऊन जिल्हाधिकार्याना भेटलो परंतू त्यांना ही प्रकल्पा बाबत कोणतीही माहिती नाही. प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि प्रशासकीय हालचाली जाणून घेण्यासाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच एम एस आर डी सी चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासोबत विशेष बैठक आयोजित केली जाणार आहे.या बैठकीत तालुक्यातील सर्वपक्षीय प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांची भूमिका मांडून हा मार्ग रोखण्यासाठी अथवा पर्यायी मार्गाचा विचार करण्यासाठी दबाव वाढवला जाईल. शेवटपर्यंत बाधित शेतकऱ्यांबरोबर राहणार आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास, आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.