Police Commissioner Amitesh Kumar : नागरिकांची भक्कम साथ हीच पोलिसांची खरी ताकद; पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार

पुणे - गणेशोत्सवातील बंदोबस्त असो किंवा लोकमान्य टिळक रस्त्यावरील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन; पोलिसांनी अत्यंत संयम, संवेदनशीलता आणि कार्यक्षमतेने आव्हानात्मक परिस्थिती हाताळली. पुणेकरांची भक्कम साथ हीच पोलिसांची खरी ताकद असून, शहराच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिस दल सदैव तत्पर आहे, असा विश्वास पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी व्यक्त केला..शहर पोलिस दलाच्या वतीने नारायण पेठेतील केसरीवाड्यात गुरुवारी (ता. १५) आयोजित गणेशोत्सव कृतज्ञता सोहळ्यात ते बोलत होते. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले तसेच, महेश सूर्यवंशी, प्रसाद कुलकर्णी, प्रविण परदेशी, नितीन पंडित, विकास पवार, विश्वास भोर यांच्यासह विविध गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. गणेशोत्सवाच्या काळात पोलिसांना सहकार्य केल्याबद्दल मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला..अमितेश कुमार म्हणाले, ‘‘गणेशोत्सवादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी गणेशोत्सव मंडळे, पोलिस मित्र आणि स्वयंसेवी संघटनांनी उत्कृष्ट कार्य केले. गणेशोत्सवानंतर एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या आंदोलनात तणावाचे वातावरण असतानाही पोलिसांनी चांगले नियोजन केले. गणेशोत्सव आणि आंदोलनाचा बंदोबस्त पूर्ण झाल्यानंतर पोलिस दल नवरात्रोत्सवातील सुरक्षेसाठी सज्ज आहे.’’ प्रत्यक्ष मैदानात उतरवून अहोरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांचेही त्यांनी आभार मानले..पोलिस उपायुक्त रावले म्हणाले, गणेशोत्सवात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत करणारे मंडळांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पोलिस मित्र आणि स्वयंसेवी संघटनांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पोलिस आयुक्तांच्या संकल्पनेतून हा सोहळा घेण्यात आला. या प्रसंगी पदाधिकाऱ्यांचा प्रातिनिधिक सत्कार करण्यात आला. उर्वरित मंडळांपर्यंत सन्मानपत्रे पोहोचवली जातील. तसेच, आगामी गणेशोत्सव नियोजनबद्ध पद्धतीने साजरा करण्यासाठी पूर्वतयारी सुरू केल्याचे यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नितीन पंडित यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.