Manchar News : वादळी वाऱ्यामुळे केळी, मका व आंबा पिकांचे मोठे नुकसान; प्रशासनाला पंचनामे करण्याच्या दिलीप वळसे पाटील यांच्या सूचना

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील पिंपळगाव- खडकी, चांडोली खुर्द परिसरात मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी झालेला वादळी पाऊस व जोरदार वाऱ्यामुळे केळी, मका आणि आंबा पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. .सायंकाळी साडेचार ते पावणेपाचच्या सुमारास आलेल्या वादळी वाऱ्याने सुमारे १० ते १२ एकर क्षेत्रातील केळीबागा जमीनदोस्त झाल्या. तसेच दीडशे एकरांहून अधिक क्षेत्रातील मका पिकाचे नुकसान झाले असून, सुमारे २०० पेक्षा अधिक आंब्यांच्या झाडांवरील कैऱ्या गळून पडल्या आहेत. चांडोली खुर्द येथे काही घरांवरील पत्रे उडाल्याने नागरिकांचेही नुकसान झाले आहे..पिंपळगाव येथील शेतकरी नवनाथ लक्ष्मण पोखरकर यांची सुमारे दोन एकर क्षेत्रातील, तर विलास दत्तात्रय पोखरकर यांची सहा एकर क्षेत्रातील केळीबाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि मोठी आर्थिक गुंतवणूक करून उभारलेल्या या केळीबागांना वादळी वाऱ्याचा मोठा फटका बसला. अनेक ठिकाणी केळीची झाडे मुळासकट उन्मळून पडली आहेत. केळी लागवडीसाठी प्रतिएकर सुमारे तीन लाख रुपये खर्च झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान अधिक गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे..गुरांच्या चाऱ्यासाठी घेतलेले मका पीकही मोठ्या प्रमाणात आडवे झाले असून, आंबा पाडाला आलेल्या झाडांवरील कैऱ्या गळून पडल्याने फळ उत्पादकांनाही फटका बसला आहे. चांडोली खुर्द येथील किसनराव इंदोरे यांच्या चार खोल्यांच्या घरावरील पत्रे उडून शेजारील कौलारू घरावर कोसळली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.युवा सेनेचे राज्य कार्यकारणी सदस्य सचिन बांगर व पुणे जिल्हा परिषदेचे शिवसेनेचे माजी गटनेते देविदास दरेकर यांनी प्रशासनाने तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली आहे.दरम्यान, राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी चांडोली बुद्रुक, खडकी, चांडोली खुर्द, पिंपळगाव, भराडी, जवळे व परिसरातील इतर गावांमधील नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यानुसार तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांच्यासह महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे पथक रात्री उशिरापर्यंत नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करत होते.