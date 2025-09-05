पुणे

Daund Crime : शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण

दौंड शहरात एका विद्यार्थ्याला महाविद्यालयात आणि भरचौकात वीस जणांच्या जमावाकडून बेदम मारहाण करण्यात आली.
दौंड - दौंड शहरात एका विद्यार्थ्याला महाविद्यालयात आणि भरचौकात वीस जणांच्या जमावाकडून बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. शिक्षक दिनाचा कार्यक्रम सुरू असताना ही मारहाणीस सुरवात झाली होती.

