पुणे

बिजवडी - कर्मवीर विद्यालयात लोकशाहीचा प्रत्यक्ष अनुभव बातमी

बिजवडी - कर्मवीर विद्यालयात लोकशाहीचा प्रत्यक्ष अनुभव बातमी
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मतदानाद्वारे निवडला
बिजवडीत वर्गमुख्यमंत्री

बिजवडी : येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालयात विद्यार्थ्यांना लोकशाही प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी नूतन वर्ग मुख्यमंत्री निवडणूक लोकशाही पद्धतीने झाली. मुख्याध्यापक राजेंद्र शिर्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्येष्ठ शिक्षक डी. जी. सावंत यांच्या संकल्पनेतून या उपक्रमाचे नियोजन झाले. विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. उमेदवारांनी प्रचार करत विद्यार्थ्यांसमोर भूमिका, उद्दिष्टे आणि विकासाचा आराखडा मांडला. विद्यार्थ्यांनी शंभर टक्के मतदान केले. मतदानानंतर मतमोजणी करून विजयी उमेदवारांची घोषणा केली. विद्यार्थ्यांनी मतदानाचा हक्क बजावत वर्गाचा मुख्यमंत्री निवडला. या वेळी हणमंतराव भोसले, मंडलाधिकारी दौंड, मुख्याध्यापक शिर्के, तलाठी पंडित, रूपेश भोसले, गणेश भोसले, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थित होते.
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