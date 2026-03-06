विद्यार्थ्यांनी आई-वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवावी : प्रा. महादेव घोंगडे
SGW26B09419
सांगोला : येथील फॅबटेक कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये ‘मानवी मूल्य प्रबोधन’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना प्रा. महादेव घोंगडे व समोर उपस्थित विद्यार्थी.
‘विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबरोबरच
नीतिमूल्यांची जपणूक करावी
सांगोला, ता. ६ : विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबरोबरच नीतिमूल्यांची जपणूक करावी. विद्यार्थ्यांनी आई-वडिलांचे कष्ट नेहमी आपल्यासमोर ठेवले पाहिजे असे प्रतिपादन प्रा. महादेव घोंगडे यांनी केले.
येथील फॅबटेक कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निकमध्ये ‘मानवी मूल्य प्रबोधन’ या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रारंभी प्रथम वर्ष डिप्लोमा अभियांत्रिकीचे विभागप्रमुख प्रा. अनिल वाघमोडे यांच्या हस्ते प्रा. महादेव घोंगडे यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. हे व्याख्यान प्रथम वर्ष डिप्लोमा अभियांत्रिकी विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आले होते.
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रा. संगीता खंडागळे, प्रा. बापूसाहेब गुंजाळ, प्रा. गणेश आवताडे, प्रा. श्रेया कारंडे, प्रा. अश्विनी पुजारी आदींसह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन व आभार प्रा. नागेश लेंगरे यांनी केले.