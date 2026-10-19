Exemption From Examination Fees : दुष्काळग्रस्त २ लाख ४० हजार विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी; पुणे विद्यापीठातील ६५ हजार विद्यार्थ्यांनी केले अर्ज

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना जाहीर केलेल्या परीक्षा शुल्कमाफीचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील तब्बल ६५ हजार २०० विद्यार्थ्यांनी ‘शून्य शुल्क’ (झिरो चलन) पर्यायाद्वारे एकही रुपया न भरता परीक्षा अर्ज दाखल केले आहेत. तर राज्यात आतापर्यंत २६ विद्यापीठांमधील दोन लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला असून, मुंबई विद्यापीठानेही सुमारे सव्वातीन कोटी रुपये परताव्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे..मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबरला दुष्काळग्रस्त तालुक्यांबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ झाली. या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागाने विद्यापीठे, परीक्षा संचालक आणि संबंधित यंत्रणांकडून नियमित आढावा घेतला..शुल्कमाफीच्या निर्णयानुसार सर्व विद्यापीठांनी परीक्षा शुल्क न घेण्याबाबत परिपत्रके काढली आहेत. तर यापूर्वी शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना ते परत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, अद्याप परीक्षा अर्ज न भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध केली आहे. परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत ३० ऑक्टोबरपर्यंत असल्याने लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या पाच लाखांहून अधिक होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..उच्च व तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या माध्यमातून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जात आहे. परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ मिळण्यात अडचण येत असल्यास विद्यार्थ्यांनी संबंधित विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिलेल्या संपर्क क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..पुणे विद्यापीठातील ६५ हजार विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीदुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील ६५ हजार २०० विद्यार्थ्यांना लाभ झाला आहे. दरम्यान, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांकडून यापूर्वी घेतलेले परीक्षा शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच डेक्कन महाविद्यालयातील २५५ विद्यार्थ्यांनीही निःशुल्क अर्ज भरले आहेत..‘दुष्काळाच्या संकटात कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. दुष्काळग्रस्त कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर परीक्षा शुल्काचा आर्थिक भार पडू नये, यासाठी विभागाने तातडीने हा निर्णय घेतला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करून राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शुल्कमाफीची प्रक्रिया सुरू असून, एकही पात्र विद्यार्थी या लाभापासून वंचित राहणार नाही.’- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री.राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांतील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कमाफीचा तपशीलअ.क्र. - विद्यापीठाचे नाव - विद्यार्थ्यांची संख्या आणि सद्यस्थिती१ - मुंबई विद्यापीठ, मुंबई - ४६,५७५ - शुल्क परताव्याची प्रक्रिया सुरू२ - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे - ६५,२००३ - शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर - परीक्षा शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू४ - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर १२,३६७५ - स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड - शुल्क परताव्याची प्रक्रिया सुरू६ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर - ६,५००७ - कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव - शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू८ - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती - ७८,६८९९ - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर - ‘झिरो चलन’ पर्याय सुरू१० - गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली - ७,०००११ - एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई - ६६,४३११२ - यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक - शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू१३ - कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक - शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू१४ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, रायगड - शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू१५ - सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे - शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू१६ - मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर, अमरावती - २२०१७ - डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई - ६६३१८ - कर्मवीर भाऊराव पाटील समूह विद्यापीठ, सातारा - ७,८००१९ - एच.एस.एन.सी. समूह विद्यापीठ, मुंबई - शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू२० - टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे - शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू२१ - डेक्कन महाविद्यालय (अभिमत विद्यापीठ), पुणे - २५५२२ - वारणा समूह विद्यापीठ, वारणानगर - ६६५- एकूण - २,४०,३६५ विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.