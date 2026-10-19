पुणे

Exemption From Examination Fees : दुष्काळग्रस्त २ लाख ४० हजार विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी; पुणे विद्यापीठातील ६५ हजार विद्यार्थ्यांनी केले अर्ज

दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना जाहीर केलेल्या परीक्षा शुल्कमाफीचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
student Exam Fee Waiver

student Exam Fee Waiver

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- प्रज्वल रामटेके

पुणे - दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना जाहीर केलेल्या परीक्षा शुल्कमाफीचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील तब्बल ६५ हजार २०० विद्यार्थ्यांनी ‘शून्य शुल्क’ (झिरो चलन) पर्यायाद्वारे एकही रुपया न भरता परीक्षा अर्ज दाखल केले आहेत. तर राज्यात आतापर्यंत २६ विद्यापीठांमधील दोन लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला असून, मुंबई विद्यापीठानेही सुमारे सव्वातीन कोटी रुपये परताव्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
exam
student
Pune University
Drought
Marathi News Esakal
www.esakal.com