साकोरी येथील शाळेत मार्केट डे, फन फेअर
बेल्हे, ता. ५ : साकोरी (ता. जुन्नर) येथे विद्यानिकेतन इंटरनॅशनल ॲकॅडमी पी. एम. हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये, नुकतेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘मार्केट डे आणि फन फेअर’ या अभिनव उपक्रमाचे आयोजन केले होते. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी मनोरंजनाबरोबरच विक्री कौशल्याचे धडे घेतले.
साकोरी येथे संस्थेच्या आवारात राबवलेल्या या मार्केट डे आणि फन फेअर उपक्रमात नर्सरीच्या वर्गापासून ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष पांडुरंग साळवे, साळवाडीच्या सरपंच कल्पना काळे, अणेच्या सरपंच प्रियांका दाते, प्रशांत दाते, सचिन भालेराव आदी उपस्थित होते. यावेळी विद्यार्थ्यांनी सुमारे १२०हून अधिक स्टॉल्स उभारले होते. प्रत्येक स्टॉल विद्यार्थ्यांनी स्वतः सजवून त्यावर किमती लिहिल्या होत्या. ग्राहकांशी संवाद साधत विक्री करताना, विद्यार्थ्यांना नावीन्यपूर्ण अनुभव मिळत होता. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या पालकांसह ग्रामस्थांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना व्यवहारज्ञान, पैशाचे महत्त्व, खरेदी-विक्रीची पद्धत, नफा-तोटा याची ओळख करून देणे हा होता. दरम्यान या उपक्रमाच्या आयोजनासाठी विद्यानिकेतन इंटरनॅशनल ॲकॅडमीच्या प्राचार्या रुपाली पवार-भालेराव तसेच पी. एम. हायस्कूलचे प्राचार्य रमेश शेवाळे यांच्यासह सर्व शिक्षकांनी विशेष परिश्रम घेतले.
