मलठण येथील विद्यार्थ्यांनी अनुभवला आठवडा बाजार
कवठे येमाई, ता. १४ : विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञानाचा अनुभव मिळावा यासाठी मलठण (ता. शिरूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळेत शुक्रवारी (ता. १३) ‘आठवडा बाजार’ आणि ‘बालआनंद मेळावा’ उत्साहात पार पडला. विद्यार्थ्यांनी थाटलेल्या विविध स्टॉल्सना ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
या मेळाव्यात विद्यार्थ्यांनी मेथी, कोथिंबीर, शेपू यांसारख्या पालेभाज्या, फळे आणि घरगुती खाद्यपदार्थांची विक्री केली. वजनकाटा हाताळणे, पैशांचा हिशेब ठेवणे आणि ग्राहकांशी संवाद साधणे यातून मुलांनी खरेदी-विक्रीचे व्यवस्थापन प्रत्यक्ष अनुभवले. या वेळी सरपंच माधुरी थोरात, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष नवनाथ वाव्हळ, उपाध्यक्षा दिपाली दंडवते, उद्योजक सागर दंडवते, माजी सरपंच रामचंद्र गायकवाड, मुख्याध्यापक पाटीलबुवा मिडगुले यांच्यासह ग्रामपंचायत पदाधिकारी, पालक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शाळेच्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
