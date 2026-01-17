चाकणच्या विद्यार्थ्यांचे लादवडला श्रमशिबिर
चाकण, ता. १७ : नवसह्याद्री चॅरिटेबल ट्रस्टचे कै. भागूबाई पिंगळे कला, वाणिज्य, विज्ञान रात्र महाविद्यालय, चाकण येथील विद्यार्थ्यांचे सात दिवसीय श्रमसंस्कार शिबिर नुकतेच लादवड (ता. खेड) या ठिकाणी झाले.
या शिबिराच्या प्रारंभी संत शिरोमणी सावता महाराज मंदिर या ठिकाणी संस्था अध्यक्ष एन. डी. पिंगळे, सचिव डॉ. शीतल टिळेकर, संस्था संचालक डॉ. संदेश टिळेकर, प्राचार्य डॉ. बाळकृष्ण झावरे, उपप्राचार्य एस. एच. बुट्टे, संस्था समन्वयक प्रा. ज्ञानेश्वर दुधवडे, ज्युनिअर कॉलेज प्राचार्य अनिल ठोंबरे, संस्था संचालक मच्छिंद्र भुजबळ, निर्मला वाळूंज, विवेक भुजबळ, ग्रामसेवक जाधव, विद्यार्थी व ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.
यावेळी सात दिवसीय कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ धोरणानुसार शाश्वत विकासासाठी युवक: पाणलोट आणि पडीक जमीन व्यवस्थापन या अंतर्गत गावामध्ये ग्रामस्वच्छता, धार्मिक स्थळ स्वच्छता, वृक्षारोपण, तलाव स्वच्छता आदी कामांमध्ये सहभागी होऊन योगदान दिले. दररोज सायंकाळच्या सत्रात आरोग्य, आजचा युवक व संत, जगणे सुंदर आहे, गावापासून दुरावलेला तरुण, अंधश्रद्धा निर्मुलन व सर्प शेतकऱ्यांचा मित्र या विषयावर अभ्यासू व्याख्याते यांची व्याख्याने झाली. समारोपप्रसंगी रामदास ढवळे, सरपंच, आजी माजी ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील उपस्थित होते. उपप्राचार्य एस. एच. बुट्टे यांनी शिबिर यशस्वी केल्याबद्दल सर्व विद्यार्थी व प्रमुखांचे आभार मानले. प्रा. के. एन. जैद यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. जावेद तांबोळी यांनी आभार मानले.
