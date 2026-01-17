ज्ञानदीप विद्यालय सांस्कृतिक वार्षिक स्नेहसंमेलन
मंगळवेढा ः सांस्कृतिक कार्यक्रमात सादरीकरण करताना विद्यार्थी.
स्पर्धेच्या युगात संस्कार कला अन् आत्मविश्वास महत्त्वाचे ः आवताडे
मंगळवेढा, ता. १६ ः स्पर्धात्मक युगात केवळ शैक्षणिक प्रगती नव्हे तर संस्कार, कला आणि आत्मविश्वास यांचीही तितकीच गरज आहे. ज्ञानदीप शिक्षण संकुल हे कार्य प्रभावीपणे करत असल्याचे गौरवोद्गार अंजली आवताडे यांनी व्यक्त केले.
ज्ञानदीप प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानदीप बाल संस्कारभारती तसेच ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने ज्ञानदीप शिक्षण संकुलात तीन दिवसीय संयुक्त वार्षिक स्नेहसंमेलनात विविध कला गुणदर्शन कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होते. याप्रसंगी अध्यक्ष संभाजी सलगर, सचिव सिद्धेश्वर सलगर, म.सा.प. शाखा दामाजीनगरचे अध्यक्ष प्रकाश जडे, उपाध्यक्ष प्रा. विश्वनाथ ढेपे, ज्ञानदीप ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य बाळासाहेब भोरकडे, ज्ञानदीप प्राथमिकच्या मुख्याध्यापिका अर्चना सलगर, ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका रेश्मा शेख, रेखा जडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. स्नेहसंमेलनात या विविध कला गुणदर्शन कार्यक्रमात नाटक, लेझीम नृत्य, कॉकटेल नृत्य, तबला वादन, शास्त्रीय व भावगीत गायन, मराठी व हिंदी गीते, शेतकरी गीत, गोंधळी गीत तसेच देशभक्तिपर गीत अशा बहुरंगी सादरीकरणाचे उपस्थित पालकांनी कौतुक केले. ज्ञानदीप प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय व ज्ञानदीप बाल संस्कारभारती विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचा विविध कला गुणदर्शन कार्यक्रमाचे उद्घाटन उद्योजक रामचंद्र सलगर यांच्या हस्ते करण्यात आले. तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांसाठी फनी गेम्स चे आयोजन करण्यात आले. मराठी माध्यमाचा शेलापागटे हा कार्यक्रमानंतर संयुक्त वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा बक्षीस वितरण समारंभसंस्थापक संभाजी सलगर यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरराष्ट्रीय कथाकार बाबा परीट व तहसीलदार मदन जाधव यांच्या उपस्थितीत पार पडले.
