पुणे

Pune News : बनावट मान्यता पत्राद्वारे महाविद्यालयात बेकायदेशीर तुकड्या, विद्यार्थ्यांची फसवणूक

शासकीय परवानगीची बनावट कागदपत्रे तयार करून स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालयात बेकायदेशीर तुकड्या चालवून पालक, विद्यार्थ्यांची फसवणूक केल्याचा प्रकार आला उघडकीस.
Fraud Case

Fraud Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शासकीय परवानगीची बनावट कागदपत्रे तयार करून विमाननगर आणि हडपसर येथील स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालयात बेकायदेशीर तुकड्या चालवून पालक, विद्यार्थ्यांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

Loading content, please wait...
student
fraud news
documents
College
Government