JNUViolence : 'जेएनयू'ची धग पोचली पुण्यात; 'एफटीआयआय'समोर विद्यार्थ्यांची निदर्शने!

पुणे : दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यीपाठातील (जेएनयू) हल्ल्याचे पडसाद रविवारी (ता.5) रात्रीपासूनच पुण्यात उमटले. या हल्ल्याच्या निषेधावरून डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

या घटनेचया निषेधार्थ 'एफटीआय'मधील विद्यार्थीयांनी रविवारी रात्रीच आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून तोडण्याच्या उद्देशानेच हा हल्ला केल्याचा आरोप 'एनएसयूआय'ने केला; तर डाव्या संघटना जाणीवपूर्वक दहशत निर्माण करीत असल्याचे 'अभविप'चे पदाधिकारी सांगत आहेत.

Pune is gathering at FTII right now. Please join the students. pic.twitter.com/26k9GDdttG

— Sahil Khan (@sahilk) January 5, 2020