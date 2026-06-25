पुणे

हिर्डोशीत माजी विद्यार्थ्यांकडून वह्या, शालेय साहित्याचे वाटप

हिर्डोशीत माजी विद्यार्थ्यांकडून वह्या, शालेय साहित्याचे वाटप
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हिर्डोशी, ता. २५ : येथील समर्थ रामदास स्वामी विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत विद्यालय व प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना १६८० वह्या आणि शालेय साहित्याचे वाटप केले. बुधवारी (ता. २४) विद्यालयात झालेल्या या उपक्रमाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला बळ मिळाले आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात सरस्वती व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमा पूजनाने झाली. यावेळी राजगड ज्ञानपीठाचे संस्थापक स्व. अनंतराव थोपटे यांना आदरांजली वाहण्यात आली. सरपंच बबन मालुसरे, उपसरपंच बाळासाहेब धामुनसे, वारवडंचे उपसरपंच प्रदीप धामुनसे आणि मुख्याध्यापिका अनिता हांडे यांच्या हस्ते विद्यालयातील ८८ विद्यार्थ्यांना साहित्याचे वाटप करण्यात आले. तसेच हिर्डोशी, वारवंड आणि कोंढरी येथील प्राथमिक शाळांनाही वह्यांचे वाटप झाले. या प्रसंगी मारुती धामुनसे, संदीप धामुनसे, अशोक धामुनसे, साजन धामुनसे, किरण मालुसरे, गणेश धामुनसे, रामचंद्र वाशिवले, बळीराम किंद्रे, सिद्धेश मालुसरे व शिक्षक उपस्थित होते.

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विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना सहाय्य
शालेय साहित्य वाटप
हिर्डोशी सामाजिक उपक्रम
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकास
शाळेतील सामान वितरण
प्राथमिक शाळेत सोयीसाठी बहुतांश
शिक्षकी बांधिलकी आणि योगदान
कोंढरी शाळेसाठी सहाय्य
वारवंड शाळेतील योगदान
शालेय जीवनासाठी वस्त्रपुरवठा
हिर्डोशीच्या उपक्रमाचा परिणाम