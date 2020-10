प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना ८ ऑक्टोबरपर्यंत घेता येणार प्रवेश

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिल्या सोडतीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यानंतर आता प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी संधी देण्यात आली आहे. प्रतीक्षा यादीत नाव असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ८ ऑक्टोबरपर्यंत शाळेत जाऊन प्रवेश घेता येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे. शिक्षण विभागाने प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी प्रक्रिया जाहीर केल्याने पालकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. या प्रवेश प्रक्रियेत राज्यातील जवळपास एक लाख १५ हजार ४६० जागांसाठी १७ मार्चला पहिली सोडतीत एक लाख ९२६ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकडाऊन जाहीर झाला आणि ही प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. अनलॉक सुरू झाल्यानंतर या प्रक्रियेतील प्रवेशाला गती मिळाली. प्रवेशाच्या अंतिम मुदतीपर्यत पहिल्या सोडतीत निवड झालेल्यांपैकी ६८ हजार २०१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. आता या प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत ४७ हजार २७१ जागा रिक्त असून या रिक्त जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळणार आहे. शाळांमध्ये शिल्लक राहिलेल्या रिक्त जागांनुसार पालकांना 'एसएमएस'द्वारे प्रवेशाची तारीख कळविण्यात येणार आहे. परंतु प्रतीक्षा यादीत नाव असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केवळ एसएमएस'वर अवलंबून न राहता, आरटीई पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचा अर्ज क्रमांक टाकून शाळा प्रवेशाची तारीख पहावी, असेही शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. या प्रवेश प्रक्रियेबाबत अधिक माहितीसाठी पालकांनी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex" या पोर्टलला भेट द्यावी. पालकांसाठी सूचना :

- शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालकांनी गर्दी करू नये.

- प्रवेशादरम्यान बालकांना शाळेत घेऊन जाऊ नये.

- प्रवेशासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रती तसेच छायांकित प्रती सोबत घेऊन जावे.

- आरटीई पोर्टलवर हमीपत्र आणि अलॉटमेंट लेटरची प्रिंट काढून शाळेत न्यावे.

