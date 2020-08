दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या आनंदोत्सवाला कोरोनाचे ग्रहण; मार्कशीट मिळाल्या पण..

पुणे: करिअरचा टर्निंग पॉइंट असणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा असते ती गुणपत्रिका हातात घेऊन आनंद साजरा करण्याची. पण यंदा दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या आनंदोत्सवाला कोरोनाचे ग्रहण लागले. कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे सध्या शाळा बंद आहेत. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदा दहावीच्या गुणपत्रिका वाटपाचा सोहळा शाळेत होऊ शकला नाही. परिणामी विद्यार्थीच्या या आनंदावर विरजण पडले. गुणपत्रिका घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना टप्प्या-टप्प्याने येण्यास सांगण्यात आले. शाळेत येताना विद्यार्थ्यांना मास्क अनिवार्य सांगण्यात आले होते. त्याशिवाय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 'सोशल डिस्टन्सिंग'चे पालन करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे विद्यार्थी एकामागुन एक शाळेत प्रवेश करत होते. शहरातील अनेक शाळांनी प्रवेशद्वारावर हात स्वच्छ करण्यासाठी सॅनिटायझर आणि शरीराचे तापमान मोजण्याची सोय उपलब्ध केली होती. अशा पद्धतीने अनेक शाळांमध्ये सोमवारी गुणपत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. "राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे विभागातील पुणे, नगर आणि सोलापुर जिल्ह्यातील शाळांना शुक्रवारी आणि सोमवारी गुणपत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. या तिन्ही जिल्ह्यातील जवळपास तीन हजार ४०० शाळांमधील जवळपास दोन लाख ८४ हजार ६५४ विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांचे वितरण या दोन दिवसांत करण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियमांचे पालन करून विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर गुणपत्रिका देण्यात याव्यात, अशा सूचना सर्व शाळांना दिल्या आहेत.",

- प्रिया शिंदे, विभागीय सचिव, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (पुणे विभागीय मंडळ)

