पुणे

चिमुकल्यांचा सवाल, दिल्ली मात्र गप्पगार

चिमुकल्यांचा सवाल, दिल्ली मात्र गप्पगार
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चाकण, ता. १९ :  येथील वाहतूक कोंडीत दररोज चार-पाच तास गुदमरणाऱ्या शालेय मुलांनी थेट पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्रे लिहिली आहेत. शाळेत जाण्याची उमेद हरवत चालल्याची व्यथा मांडणाऱ्या या हजारो पत्रांना साधी पोहोचपावतीही न मिळाल्याने विद्यार्थी आणि पालक हताश झाले आहेत.
चाकणमधील विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि विद्याव्हॅली इंटरनॅशनल स्कूलच्या सुमारे एक हजार विद्यार्थ्यांनी हा पत्रप्रपंच केला आहे. पुणे-नाशिक महामार्ग आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर रस्त्यांच्या रखडलेल्या कामामुळे होणारा त्रास त्यांनी देशातील सर्व प्रमुख भाषांमध्ये लिहून पाठवला. एका विद्यार्थ्याने थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपली कैफियत मांडली. यासोबतच, ग्रामस्थांनीही हजारो पत्रे पाठवून या गंभीर समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘विद्यार्थ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी एवढ्या मोठ्या संख्येने पत्रे पाठवली, पण संबंधित यंत्रणेकडून एकाही पत्राला उत्तर आले नाही. रस्त्याचे कामही सुरू झाले नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही नेमकी काय अपेक्षा ठेवायची,’’ असा संतप्त सवाल उद्योजक श्याम देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. या मौनामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात निराशेचे वातावरण आहे.

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