खडकवासला - राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा पुढील पावसाळ्यापर्यंत पुरविण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे. उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे होणारे बाष्पीभवन कमी करून पाणीसाठा टिकविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचा अभ्यास करून शास्त्रीय पर्याय सुचविण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्राला (सीडब्ल्यूपीआरएस) केली आहे. यासंदर्भात गुरुवारी (ता. १९) केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन बैठक होणार आहे..‘सीडब्ल्यूपीआरएस’च्या वतीने १९ आणि २० नोव्हेंबर रोजी ‘एकात्मिक नदी, जलाशय आणि धरण प्रणाली’ (आयआरआरडीएस-२०२६) या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिषदेचे उद्घाटन गुरुवारी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जल संचय जन भागीदारी : सीटीआर’ या विषयावर ऑनलाइन बैठक होईल..या बैठकीत राज्यातील धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, पाणीसाठा टिकविण्याचे उपाय आणि बाष्पीभवन कमी करण्याच्या संभाव्य मार्गांवर चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी होतील. तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तही बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत..पाणीसाठा टिकविण्यासाठी पर्यायांची चाचपणीधरणांतील पाण्याचे बाष्पीभवन हे उन्हाळ्यातील जलव्यवस्थापनातील महत्त्वाचे आव्हान आहे. धरणातील पाण्याच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ, तापमान, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता आणि सूर्यप्रकाश अशा विविध घटकांवर बाष्पीभवनाचे प्रमाण अवलंबून असते. त्यामुळे सर्व धरणांसाठी एकच उपाय प्रभावी ठरणार नाही. प्रत्येक धरणाची भौगोलिक परिस्थिती, पाणीसाठवण क्षमता आणि स्थानिक हवामान विचारात घेऊन स्वतंत्र उपाययोजना निश्चित कराव्या लागणार आहेत..महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाने या विषयाशी संबंधित विविध अभ्यासांचे संदर्भ दिले आहेत. त्याआधारे बाष्पीभवन कमी करण्यासोबतच उपलब्ध पाण्याचे वर्षभर नियोजन कसे करता येईल, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. सध्या हे काम प्राथमिक टप्प्यात असून शास्त्रीय निष्कर्षांसाठी आवश्यक वेळ द्यावा लागेल. त्याचवेळी अभ्यासाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचाही प्रयत्न केला जाईल, असे सीडब्ल्यूपीआरएसचे संचालक डॉ. एम. सेल्वा बालन यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.