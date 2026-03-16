सुभाष भोंग यांची तालुकाध्यक्षपदी निवड
निमगाव केतकी, ता. १६ : निमगाव केतकी येथील ॲड सुभाष भीमराव भोंग यांची अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या इंदापूर तालुकाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. मुंबईतील भुजबळ नॉलेज सिटी येथे समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते भोंग यांना निवडीचे पत्र देण्यात आले.
यावेळी समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, पुणे जिल्हाध्यक्ष अनिल लडकत, निमगाव केतकी येथील कार्यकर्ते रमेश भोंग, बाळासाहेब भोंग, दत्तात्रेय भोंग उपस्थित होते.
दरम्यान या निवडीबद्दल भोंग यांचा निमगाव केतकी येथील श्री संत सावतामाळी चौक येथे ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. सर्वांना बरोबर व विश्वासात घेऊन इंदापूर तालुक्यात संघटना अधिक कार्यक्षम व मजबूत करण्यासाठी अधिक भर देणार असल्याचे भोंग यांनी सांगितले.
