पुणे

दौंड-पुणे लोहमार्गाला उपनगरीय दर्जा द्या

दौंड-पुणे लोहमार्गाला उपनगरीय दर्जा द्या
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केडगाव, ता. २५ : पुणे-सोलापूर महामार्गावरील उड्डाणपुलाच्या कामामुळे होणारी संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी दौंड-पुणे लोहमार्गाला तातडीने उपनगरीय दर्जा देऊन पूर्ण क्षमतेने लोकल सेवा सुरू करावी, अशी मागणी आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत केली.
पावसाळी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे कुल यांनी हा प्रश्न मांडला. ते म्हणाले की, महामार्गावर ३५ किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे काम सुरू होत असून, यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागेल. या काळात होणारी कोंडी टाळण्यासाठी रेल्वे हाच सक्षम पर्याय आहे. ''सकाळ''ने या प्रश्नावर प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेचा संदर्भ देत त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
डेमू गाड्यांचे डबे ८ वरून १२ करावेत आणि महिला व दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र डबा असावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. या प्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे पत्रव्यवहार केला असून, राज्य शासनाने याचा गतीने पाठपुरावा करावा, असे कुल यांनी नमूद केले. या सुविधेमुळे दौंड, पाटस, केडगाव, यवत परिसरातील हजारो प्रवासी व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

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