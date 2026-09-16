पुणे

MPSC Exam : एक दोन गुणाने यश हुलकावणी देत होते; अखेर योगेशने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मिळविले यश

गेली चार वर्ष एक दोन गुणाने यश हुलकावणी देत होते तरी देखील जिद्द सोडली नाही. आई-वडिलांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी चिकाटीने रात्रंदिवस अभ्यास केला. आणि.....
Yogesh Tulekar

Yogesh Tulekar

sakal

नवनाथ भेके
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निरगुडसर - गेली चार वर्ष एक दोन गुणाने यश हुलकावणी देत होते तरी देखील जिद्द सोडली नाही. आई-वडिलांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी चिकाटीने रात्रंदिवस अभ्यास केला. अथक परिश्रमाच्या जोरावर यश संपादन करत आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथील योगेश संतोष तुळेकर या युवकाची महसूल सहाय्यकपदी निवड झाली आहे.

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