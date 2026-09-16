MPSC Exam : एक दोन गुणाने यश हुलकावणी देत होते; अखेर योगेशने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मिळविले यश

निरगुडसर - गेली चार वर्ष एक दोन गुणाने यश हुलकावणी देत होते तरी देखील जिद्द सोडली नाही. आई-वडिलांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी चिकाटीने रात्रंदिवस अभ्यास केला. अथक परिश्रमाच्या जोरावर यश संपादन करत आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथील योगेश संतोष तुळेकर या युवकाची महसूल सहाय्यकपदी निवड झाली आहे..निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील गरीब कुटुंबातील योगेश संतोष तुळेकर याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश संपादन करत महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी घातली आहे. निरगुडसर येथे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अकरावी,बारावीचे शिक्षण नारायणगाव येथे पूर्ण केले. त्यानंतर पुणे येथील मॉडर्न कॉलेजमध्ये पदवी संपादन केली. योगेशने २०२२ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी सुरू केली..पुण्यात राहून अभ्यास केला. या चार वर्षात तीन वेळा एक, दोन गुणाने यश हुलकावणी देत होते परंतु जिद्द सोडली नाही. अभ्यास सुरू ठेवला आणि अखेर योगेशने यश मिळवले. २०० पैकी १३६ गुण मिळवून महसूल सहाय्यक पदाला गवसणी घातली. मिळालेल्या यशाबद्दल माजी मंत्री व आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी योगेश तुळेकर याचा सत्कार करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या..तसेच सरपंच रवींद्र वळसे पाटील, माजी उपसरपंच आनंदराव वळसे पाटील यांच्यासह ग्रामस्थ,मित्रपरिवाराने देखील योगेशचा सत्कार केला.योगेश तुळेकर म्हणाला की, गेली चार वर्ष यश हुलकावणी देत होते तरी मी जिद्द सोडली नाही, अभ्यास सुरू ठेवला या यशात आई, वडिल, भाऊ तसेच मित्रपरिवाराचे मोठे योगदान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.