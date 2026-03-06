पुणे

Broccoli Farm : शिवाजी घनवट यांचा प्रयोग यशस्वी! २५ गुंठ्यांमध्ये फुलविली ब्रोकोलीची शेती

पारंपरिक शेतीला फाटा देत मिरजेवाडीमधील शेतकरी शिवाजी धोंडिबा घनवट यांनी २५ गुंठ्यांत केली ब्रोकोलीची लागवड.
shivaji ghanwat with Broccoli farm

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
चास - पारंपरिक शेतीला फाटा देत मिरजेवाडीमधील (ता. खेड) शेतकरी शिवाजी धोंडिबा घनवट यांनी २५ गुंठ्यांत ब्रोकोलीची लागवड केली. ही भाजी आता फुलली असून त्यामधून साडेचार ते पाच टनापर्यंत उत्पादन मिळणार आहे.

