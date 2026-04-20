Narayangaon News: उत्तम व्यवस्थापन, पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाच्या बळावर पराग नागरी सहकारी पतसंस्थेची झपाट्याने भरारी : वळसे पाटील

नारायणगाव : सहकारात पराग उद्योग समूहाचा इतिहास गौरवशाली आहे. उद्योजक देवेंद्रशेठ शहा यांचा पाठिंबा असलेल्या पराग नागरी सहकारी पतसंस्थेने अल्पावधीत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. उत्तम व्यवस्थापन, व्यवहारातील पारदर्शकता, आर्थिक नियोजन यामुळे पतसंस्थेने प्रगती केली आहे. ही पतसंस्था नारायणगाव परिसरातील व्यापारी, शेतकरी यांना उत्तम सेवा देईल.असा विश्वास माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला.@फोटो :नारायणगाव (ता. जुन्नर ): पराग पतसंस्थेच्या मोबाईल ॲपचे उदघाटन माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते झाले यावेळी उपस्थित मान्यवर..मंचर येथील पराग पतसंस्थेच्या नारायणगाव शाखेचे उदघाटन, मोबाईल ॲप व क्यू आर कोड चा शुभारंभ आज सायंकाळी माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते झाले. या वेळी माजी आमदार अतुल बेनके, शरद सहकारी बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शेठ शहा,ग्रामोन्नती मंडळाचे कार्याध्यक्ष अनिल मेहेर, जुन्नर बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, उपसभापती निवृत्ती काळे, सभापती कैलास काळे, स्व. वल्लभ बेनके औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष अमित बेनके,राजश्री बोरकर,विकास दरेकर, अशोक गांधी, पराग पतसंस्थेचे अध्यक्ष जितेंद्र बांगर, उपाध्यक्ष सचिन शहा, सुभाष मोरमारे,प्रकाश घोलप, सर्व संचालक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..वळसे पाटील म्हणाले जिल्ह्यात आठ हजारा पेक्षा जास्त पतसंस्था आहेत. पतसंस्थांची स्पर्धा सहकारी बँकां बरोबरच राष्ट्रीयकृत बँका बरोबर आहे. ग्राहकांचा विश्वास व ओळख टिकून ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पतसंस्थांनी प्रशासकीय खर्च कमी करावा.नफा मिळवत असताना ठेव व कर्ज या मधील व्याजदराचा फरक दोन ते तीन टक्के दरम्यान ठेवावा. कार्यक्षेत्र वाढवताना योग्य नियोजन करावे. असा सल्ला यावेळी त्यांनी दिला.उद्योजक शहा म्हणाले पराग पतसंस्थेचे कार्यक्षेत्र पाच जिल्ह्यात आहेत. 2016 साली कामगारांसाठी स्थापन झालेल्या या पतसंस्थेने अल्पावधीत प्रगती साधली आहे. पतसंस्थेत 54 कोटी 48 लाख रुपयांच्या ठेवी असून 44 कोटी 7 लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे.पतसंस्थेला एक कोटी 22 लाख रुपये नफा झाला आहे.माजी आमदार बेनके म्हणाले परागसमूहाची गुणवत्ता चांगली आहे. याचा फायदा नारायणगाव येथे स्थापन झालेल्या पराग पतसंस्थेला होईल. सभापती काळे व मेहेर म्हणाले सहकारात पतसंस्थांचे योगदान मोठे आहे. सहकार विभागाने पतसंस्थांना योग्य सहकार्य करण्याची गरज आहे.पराग हा जागतिक पातळीवरील एक ब्रँड आहे. यामुळे पराग पतसंस्थेची झपाट्याने प्रगती होईल.प्रास्ताविक पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदाशिव भुसारी यांनी केले.