Success Story: कोरोना काळात वडिलांचे निधन, आईच्या सहवासाचा अभाव; पूजा लिंभोरेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकारीपदाला गवसणी

खळद : शिवरी (ता.पुरंदर) येथील पूजा दिलीप लिंभोरे हिने सन २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कृषी सेवा परीक्षा २०२४ मध्ये यश मिळविले आहे. जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर तिने वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरविले आहे. मंडळ कृषी अधिकारीपदाला गवसणी झाल्याने तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..शिवरीत पूजाचा ग्रामस्थ, नातेवाइक, ग्रामपंचायत, यमाई माता देवस्थान ट्रस्ट यांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. तिचे वडील ठाणे महानगरपालिकेत नोकरीला असल्यामुळे तिचे प्राथमिक शिक्षण तिथेच झाले..यानंतर तिने कृषी क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्धार केला. तिने दापोली येथील कृषी महाविद्यालयातून बी.एस्सी. (ॲग्री) पदवी प्रथम श्रेणीत व विशेष प्राविण्यासह संपादन केली. त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी पुढे जात तिने कृषी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आणि विद्यापीठात गोल्ड मेडलिस्ट ठरत आपली गुणवत्ता सिद्ध केली..सध्या ती पीएचडीचे शिक्षण घेत असून, हवामान बदलाचे परिणाम व अंजिर शेतकऱ्यांची संवेदनशीलता व अनुकूलन क्षमता या विषयावर संशोधन करत असून, संशोधनाच्या माध्यमातून शेतीसाठी नवे विचार मांडत आहे..लहानपणी आईचे छत्र हरपले तर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना सन २०२१ मध्ये वडिलांचे कोराना काळात सेवेत असताना निधन झाले. यामधूनही तिने खचून न जाता त्यांचे स्वप्न सत्यात उतरवणे हे परम कर्तव्य मानून अभ्यास व प्रयत्न सुरू ठेवले. या कठीण काळात मित्रपरिवार, कुटुंबिय, नातेवाइक, भाऊ, बहीण, कृषिमित्र एकता मंच, विद्यापीठ प्रशासन व शिक्षकवर्ग पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्याने हे शक्य झाले..यशामागे आई-वडिलांचा मोठा वाटा असून त्यांनी नेहमीच शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कार्य करण्याची संधी मिळणे हे माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी पूर्ण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणार आहे.- पूजा दिलीप लिंभोरे.