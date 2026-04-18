Junnar News : कठोर मेहनत, शारीरिक परिश्रम, जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर नितीनने मिळविले यश

जुन्नर - जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील तांबे येथील शेतकरी कुटुंबातील नितीन बाबुराव भांगे या युवकाची पोलिस दलात निवड झाल्याने कुटुंबीयांचे स्वप्न साकार झाल्याची भावना नितीन याच्या कुटुंबाने व्यक्त केली. कठोर मेहनत, शारीरिक परिश्रम, जिद्द व चिकाटी याच्या जोरावर नितीन याने मिळवलेल्या यशाबद्दल त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक केले जात आहे. नितीन याने अनुसूचिती जमाती या प्रवर्गातून प्रथम येण्याचा मान पटकाविला. सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस दलात नितीन याची निवड झाली..जुन्नरच्या आदिवासी भागातील तांबे या गावाला अधिकाऱ्यांचे गाव म्हणून ओळखले जाते. याच गावातील नितीन हा शेतकरी कुटुंबातील असून वडील बाबुराव मारुती भांगे व आई सुनंदा यांचा शेती हा व्यवसाय आहे. नितीन याचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत तर माध्यमिक शिक्षण जुन्नर येथील अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिर येथे झाले. महाविद्यालयीन शिक्षण श्री शिवछत्रपती महाविद्यालयात झाले..शालेय जीवनापासूनच पोलिस दलात जाण्याची तीव्र इच्छा असलेल्या नितीन याने महाविद्यालयीन शिक्षण घेतल्यानंतर पोलिस भरतीची तयारी सुरू केली. पहिल्या प्रयत्नात त्याला अपयश आले. मात्र अपयशाने खचून न जाता नितीन याने प्रयत्न सुरूच ठेवले. अखेर दुसऱ्या प्रयत्नात नितीन याला यश मिळाले. शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना शिक्षकांनी व कुटुंबाने केलेल्या मार्गदर्शनामुळे यश मिळाल्याची भावना नितीन याने व्यक्त केली. तर कष्टकरी कुटुंबातील नितीन याने मिळवलेल्या यशाबद्दल त्याचे ग्रामस्थांसह सर्वच क्षेत्रातील मान्यवरांनी अभिनंदन केले.