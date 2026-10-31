Pune News : पुण्यातील महाविद्यालयात व्यसनमुक्ती अभियान; पोस्टर आणि घोषवाक्यांतून विद्यार्थ्यांची जनजागृती

पुणे : श्रीमती सुधाताई मांडके महाविद्यालय, पुणे येथील राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) विभागाच्या वतीने ‘नशामुक्त युवा, विकसित भारत – १०० दिवस संकल्प अभियान’ अंतर्गत ‘सुदृढ युवा, व्यसनमुक्त युवा’ (Fit Youth, Addiction-Free Youth) या संकल्पनेवर आधारित विविध जनजागृती उपक्रमांचे उत्साहात आयोजन करण्यात आले. युवकांमध्ये व्यसनमुक्तीविषयी जागरूकता निर्माण करणे, निरोगी जीवनशैलीचे महत्त्व पटवून देणे आणि व्यसनमुक्त समाजनिर्मितीसाठी तरुणांचा सहभाग वाढविणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता.कार्यक्रमाची सुरुवात व्यसनमुक्त भारत या विषयावरील घोषवाक्य व पोस्टर निर्मिती उपक्रमाने करण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी आकर्षक पोस्टर्स, प्रभावी घोषवाक्ये आणि कल्पक संदेशांच्या माध्यमातून अमली पदार्थांच्या सेवनाचे दुष्परिणाम तसेच व्यसनमुक्त जीवनाचे महत्त्व अधोरेखित केले..Premium|Homemade Diwali Chivda : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा कोथिंबीर आणि खाकरा चिवडा.या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुण्या म्हणून दामिनी पथकाच्या अधिकारी कु. श्रुती कढाणेउपस्थित होत्या. तसेच श्री. बाबा क्षीरसागर यांनी विद्यार्थ्यांना व्यसनमुक्तीविषयी मार्गदर्शन केले. आपल्या प्रेरणादायी व्याख्यानातून त्यांनी युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहून शिक्षण, आरोग्य, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि समाजसेवेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले. व्यसनमुक्त समाज घडविण्यासाठी युवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.यानंतर दामिनी पथकाच्या अधिकारी कु. श्रुती कढाणे, वाणिज्य विभागप्रमुख प्रा. अमृता भिडे आणि राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रा. विश्वेश शशिकांत लोहार यांच्या उपस्थितीत व्यसनमुक्ती जनजागृती रॅलीचे उद्घाटन करण्यात आले..ही रॅली महाविद्यालयाच्या परिसरातून पौड रोडमार्गे केळेवाडीपर्यंत काढण्यात आली. त्यानंतर रॅली पुन्हा पौड रोड सिग्नल परिसरात पोहोचली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी ‘नशामुक्त युवा, विकसित भारत’, ‘व्यसनमुक्त युवक, सशक्त भारत’ आणि ‘व्यसनाला नकार, निरोगी जीवनाचा स्वीकार’ अशा आशयाच्या घोषणांद्वारे नागरिकांमध्ये व्यसनमुक्तीचा संदेश पोहोचविला. विशेषतः पौड रोड सिग्नल परिसरात विद्यार्थ्यांनी जनजागृती करून नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. या उपक्रमात राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.सदर उपक्रमाचे आयोजन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अंबादास भोसले आणि महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका सौ. राधिका गोडबोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे हा सामाजिक जनजागृती उपक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला..कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य केल्याबद्दल राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रा. विश्वेश शशिकांत लोहार यांनी कोथरूड पोलीस ठाण्याचे विशेष आभार मानले. तसेच महाविद्यालय व्यवस्थापन, प्राचार्य, प्रमुख पाहुणे, प्राध्यापकवृंद, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवक आणि सहभागी विद्यार्थ्यांचेही आभार व्यक्त केले.युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहून शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम बनावे आणि व्यसनमुक्त, सुदृढ व विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी सक्रिय योगदान द्यावे, असा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.