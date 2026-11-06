विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याचा ॲडव्हान्स हप्ता 3 हजार रूपये प्रमाणे जमा ; दिपावली सणासाठी 15 ते 25 ऑक्टोबर दरम्यानचे ऊस बील शेतक-यांच्या खात्यात जमा- संस्थापक चेअरमन माजी आमदार बबनराव शिंदे

बबनराव शिंदे
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विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याकडून प्रतिटन तीन हजारांचा ॲडव्हान्स
टेंभुर्णी, ता. ६ : विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याच्या पिंपळनेर (युनिट क्रमांक १) आणि करकंब (युनिट क्रमांक २) या दोन्ही युनिटमध्ये २०२६-२७ चा गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. या हंगामात १५ ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान गाळपासाठी आलेल्या उसाला प्रतिटन तीन हजार रुपयांप्रमाणे ॲडव्हान्स हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. यासाठी ५६ कोटी रुपये अदा केल्याची माहिती संस्थापक चेअरमन, माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी दिली.
दोन्ही युनिटमध्ये आतापर्यंत एकूण तीन लाख १५ हजार ४०८ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. त्यापैकी पिंपळनेर युनिटमध्ये दोन लाख ३४ हजार ५०७, तर करकंब युनिटमध्ये ८० हजार ९०१ मेट्रिक टन गाळप झाले आहे. यापुढेही दर दहा दिवसांनी ऊस बिलाचे पेमेंट केले जाणार आहे. २६ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान गाळपासाठी आलेल्या उसाचे बिल दिवाळीनिमित्त पुढील तीन ते चार दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
कारखान्याच्या दोन्ही युनिटमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त ८.३३ टक्के बोनस देण्यात आला आहे.
या वेळी व्हाईस चेअरमन पोपटभाऊ गायकवाड, कार्यकारी संचालक एस. एन. डिग्रजे, करकंब युनिटचे जनरल मॅनेजर पी. एस. येलपले व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
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