...तर साखर कारखान्यांचे धुराडे पेटू देणार नाही

पुणे : राज्य सरकारने साखर कामगारांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी येत्या 15 दिवसांत त्रिपक्षीय वेतन समिती गठीत करावी. अन्यथा येत्या गाळप हंगामात साखर कारखान्यांचे धुराडे पेटू देणार नाही. तसेच, ऐन गाळप हंगामात कामगार अचानक संपावर जातील, असा इशारा साखर कामगारांनी दिला. महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्यावतीने साखर आयुक्तालयावर बुधवारी (ता. 28) मोर्चा काढण्यात आला. मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, शंकरराव भोसले, सुभाष काकुस्ते, राऊ पाटील, अशोक बिराजदार, डी. बी. मोहिते, रावसाहेब भोसले, राजेंद्र तावरे, सुरेश मोहिते, नितीन बेनकर या पदाधिकाऱ्यांसह राज्यभरातील साखर कामगार सहभागी झाले होते. त्यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन दिले. काळे म्हणाले, साखर कामगारांच्या वेतनाबाबतची त्रिपक्षिय समितीची मुदत संपून

पाच महिने झाले आहेत. सरकारने नवीन समिती गठीत करून कामगारांच्या प्रश्नाना चालना द्यावी. साखर कामगारांचे थकीत वेतन, बंद पडलेल्या साखर कामगारांचे प्रश्न गंभीर आहेत. परंतु साखर कामगारांच्या प्रश्नांवर सरकार गंभीर नाही. सरकारने योग्य भूमिका न घेतल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत कामगारांची ताकत दाखवून देऊ.

