पुणे

चुकीची माहिती देणाऱ्या कारखान्‍यांवर कारवाई करा : राजू शेट्टी

चुकीची माहिती देणाऱ्या कारखान्‍यांवर कारवाई करा : राजू शेट्टी
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पुणे, ता. ७ : राज्‍यातील कारखान्यांनी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) सादर केलेली थकीत आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यात तफावत आहे. कारखानदार शेतकऱ्यांची आणि प्रशासनाची दिशाभूल करीत आहेत. अशा कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे शुक्रवारी केली.
‘एफआरपी’सह उसासंदर्भातील विविध प्रश्नांसाठी शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त कोलते यांची भेट घेऊन त्‍यांना निवेदन दिले. या वेळी ॲड. योगेश पांडे, प्रभाकर बांगर उपस्थित होते.
शेट्टी म्‍हणाले, ‘‘राज्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी थकीत रकमेची चुकीची माहिती साखर आयुक्त कार्यालयाला सादर केली आहे. राज्य सरकारच्या दोन किंवा तीन टप्प्यातील एफआरपीच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. या कारखान्यांनी विलंबाच्या कालावधीचे व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करावे. उसाचे वजन आणि उतारा (रिकव्हरी) यामध्ये होणारी चोरी हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा चिंतेचा विषय आहे. सर्व वजनकाटे तातडीने डिजिटल आणि ऑनलाईन करणे आवश्यक आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवले आहेत, असा आरोप या वेळी शेट्टी यांनी केला.

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