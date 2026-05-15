सोलापूर जिल्ह्यात 217 कोटी 48 लाख रुपये उसाची एफआरपी थकीत ; कारखानदारांनी थकीत पेमेंट 15 टक्के व्याजदराने द्यावे- प्रा.सुहास पाटील यांची मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडे मागणी

मुख्य सचिव राजेशकुमार अग्रवाल यांना निवेदन देताना प्रा. सुहास पाटील.

एफआरपीच्या थकीत २१७ कोटींवर १५ टक्के व्याज देण्याची मागणी

टेंभुर्णी, ता. १५ : सोलापूर जिल्ह्यात सन २०२५-२६ चा ऊस गाळप हंगाम संपून तीन महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांची २१७ कोटी ४८ लाखांची एफआरपी साखर कारखान्यांकडे थकीत आहे. ऊसदर नियंत्रण कायदा १९६६ नुसार १४ दिवसांनंतरच्या थकीत रकमेवर १५ टक्के व्याजदराने पेमेंट देण्यात यावे, अशी मागणी ऊस दर नियंत्रण समितीचे सदस्य तथा रयतक्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुहास पाटील यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार अग्रवाल यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
राजेशकुमार अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस दर नियंत्रण मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय ऊस गाळप हंगाम व साखर उताऱ्यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रा. सुहास पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील २१७ कोटी ४८ लाख रुपयांची एफआरपी थकीत असल्याचे मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले.
सोलापूर जिल्ह्यातील ३६ साखर कारखान्यांपैकी २३ कारखान्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांना एफआरपी अदा केलेली नाही. प्रा. पाटील यांनी सांगितले की, चालू गाळप हंगामात एफआरपी आणि कारखान्यांनी जाहीर केलेला दर मिळून सुमारे ३६० कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे ऊसबिल मिळवून देण्यासाठी संघटित लढा उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

