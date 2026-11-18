वालचंदनगर, ता. १८ : भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याने ३८ दिवसांत तीन लाख टन ऊस गाळपाचा टप्पा पूर्ण केला असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, उपाध्यक्ष शिवाजी निंबाळकर व संचालक मंडळाने दिली.
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचा सन २०२६-२७ च्या गळीत हंगामास ११ ऑक्टोबरपासून सुरुवात झाली आहे. पहिल्या दिवसापासून कारखान्याने गाळपामध्ये आघाडी घेतली आहे. कारखान्याने ३८ व्या दिवशी मंगळवारी (ता. १७) तीन लाख दोन हजार ७४५ टन ऊस गाळपाचा टप्पा पूर्ण केला. आतापर्यंत कारखान्याने दोन लाख ९७ हजार ९६० क्विंटल साखरेची निर्मिती केली आहे. साखरेच्या उताऱ्यामध्ये (रिकव्हरी) वाढ होत असून मंगळवारी १०.५५ टक्के साखरेचा उतारा मिळाला. सरासरी उतारा ९.९७ टक्के झाला आहे. कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून आतापर्यंत १ कोटी ३२ लाख ४५ हजार ४०० युनिट विजेची निर्मिती केली असून यातील ८४ लाख ६३ हजार युनिट वीज महावितरणला निर्यात करण्यात आली.
सभासद व गेटकेनचे शेतकरी कारखान्याला सहकार्य करीत आहेत. सभासद व परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपला सर्व ऊस आपल्या श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला देण्याचे आवाहन संचालक मंडळाने केले आहे.
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