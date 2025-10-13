पुणे

Pune News: पाच हजार शेतकऱ्यांना ‘एआय’ मोफत; ‘व्हीएसआय’ नियामक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

Sugarcane AI: पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ५ हजार शेतकऱ्यांसाठी ऊस शेतीत एआय तंत्रज्ञानाची विनामूल्य प्रशिक्षण योजना सुरु करत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक भार नाही, ‘व्हीएसआय’ व साखर कारखाने खर्च भरतील.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ऊस पिकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून (व्हीएसआय) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘एआय’ तंत्रज्ञान ऊस शेतीमध्ये वापरण्यासाठी पाच हजार शेतकऱ्यांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार विनामूल्य सहभागी होता येणार आहे.

