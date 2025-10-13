Pune News: पाच हजार शेतकऱ्यांना ‘एआय’ मोफत; ‘व्हीएसआय’ नियामक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

पुणे : ऊस पिकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून (व्हीएसआय) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘एआय’ तंत्रज्ञान ऊस शेतीमध्ये वापरण्यासाठी पाच हजार शेतकऱ्यांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार विनामूल्य सहभागी होता येणार आहे..‘व्हीएसआय’मध्ये रविवारी झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला. ऊस शेतीमध्ये ‘एआय’चे तंत्रज्ञान वापर करण्यासाठी आत्तापर्यंत ८५० शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला असून उर्वरित चार हजार १५० शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार आहे..त्याचबरोबर पूर्वी ऊस पिकात ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रतिहेक्टर २५ हजार रुपयांचा खर्च ठरविण्यात आला होता. यात ‘व्हीएसआय’चा वाटा नऊ हजार २५० रुपये, शेतकऱ्यांचा वाटा नऊ हजार रुपये आणि संबंधित साखर कारखान्याचा वाटा सहा हजार ७५० रुपये असा होता..मात्र, नव्या निर्णयानुसार ‘व्हीएसआय’चा वाटा दुप्पट झाला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता कोणताही आर्थिक भार उरणार नाही. त्यामुळे आता ‘व्हीएसआय’ १८ हजार २५० रुपये प्रतिहेक्टर देणार, तर साखर कारखाने सहा हजार ७५० रुपये भरतील. अशा प्रकारे एकूण २५ हजार रुपयांचा खर्च पूर्णपणे भरला जाणार आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, राजेश टोपे, विश्वजित कदम, बाळासाहेब पाटील, खासदार विशाल पाटील उपस्थित होते..एनसीडीसी’ देणार भांडवल बैठकीनंतर झालेल्या सादरीकरणामध्ये अजित पवार म्हणाले, ‘‘राज्यातील काही कारखान्यांना त्यांचा उद्योगवाढीसाठी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) भांडवल उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी कारखान्यांचे व्यवहार चोख असणे गरजेचे आहे..‘एआय’चा वापर वाढण्यासाठी राज्य सरकार आणि ‘व्हीएसआय’ प्रयत्न करीत आहे. पाच हजार शेतकऱ्यांना ‘व्हीएसआय’कडून प्रतिहेक्टरी आता १८ हजार २५० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर तीन रुपयांचे रोप दोन रुपयांना देणार आहे. हेक्टरी बारा ते साडेबारा हजार रोपे लागतात. तसेच ठिबक सिंचन व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांची संख्या वाढली तर कृषिमंत्र्यांनी बोलून अधिक शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी मार्ग काढेल आणि हा निर्णय केवळ यावर्षीसाठीच आहे.’’.Raju Shetty : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिकवरी चोरी आणि काटामारी यातही लक्ष घालावे.साखर उद्योगासमोरील विविध प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली असून, पूरग्रस्त भागातील ऊस नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि साखर कारखान्यांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पूरग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सोमवारी मुख्य सचिवांसोबत होणाऱ्या बैठकीत या संदर्भातील अहवाल तपासले जाणार आहेत. मदतनिधीची तरतूद पूर्ण झाली असून, ‘डीबीटी’ प्रणालीद्वारे ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.