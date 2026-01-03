ओझर परिसरात उसाला तुरे
ओझर, ता. ३ ः जुन्नर तालुक्यात उसाचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. हमीभाव असणारे पिक अशी ओळख असलेल्या उसाच्या पिकाला यंदा मोठ्या प्रमाणावर तुरे लागले आहेत.
निसर्गातील परिवर्तन व हवामानाच्या बदलामुळे ऊस पिकाची अशी अवस्था पाहावयास मिळते. साधारणपणे आठ ते दहा महिने वय असलेल्या सुरू आणि खोडवा उसाच्या पिकावर तुरे आल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुभवानुसार चित्रा नक्षत्रात जास्त प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे हवेतील नत्र पिक मोठ्या प्रमाणावर शोषून घेते आणि उसाच्या पिकाला तुरे येतात असे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
साखर कारखान्यांकडून उसाची तोडणी साधारणपणे १४ महिन्यात केली जाते. त्या दरम्यान उसातील साखर उतारा योग्य प्रमाणात असतो. परंतु यंदाच्या वर्षी उसाला लवकरच तुरे आल्याने उसाची वाढ थांबली आहे. सदर उसाची अजून तीन ते चार महिन्यानंतर तोडणी झाल्यास वजनात मोठ्या प्रमाणावर घट होईल आणि उत्पादनात घट होईल. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
उसाला तुरे येण्याची कारणे व दुष्परिणाम
प्रकाश कालावधी (Short day effect) दिवस लहान व रात्र मोठी झाल्यावर ऊस फुलोऱ्याकडे वळतो. विषम हवामान त्यामध्ये रात्री थंड, दिवसा मध्यम तापमान व कमी आर्द्रता यामुळे फुलोरा वाढतो. साधारणपणे ८ ते १० महिन्यांनंतर उसाच्या काही जातींमध्ये फुलोरा सुरू होतो. काही ऊस जाती नैसर्गिकरित्या फुलोरा लवकर आणतात. पाण्याचा ताण, पोषणाची कमतरता, रोग/किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे उसाला अकाली वृद्धत्व येते. उसाला तुरे आल्याने पिकाची वाढ थांबते परिणामी साखर उतारा कमी होऊ शकतो, असे नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राचे मृदा शास्त्रज्ञ योगेश यादव यांनी सांगितले.
