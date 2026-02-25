ऊस तोड कामगार परतीच्या मार्गावर
माळशिरस ः ऊस हंगाम संपल्याने गावाकडे जाण्याच्या तयारीत असलेले मजूर.
हंगाम संपल्याने ऊसतोड मजूर परतीच्या मार्गावर
अहिल्यानगर, नाशिक, नंदुरबार जिल्ह्यातील मजूर;
माळशिरस, ता. २५ ः सर्वच साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम संपला असल्याने अहिल्यानगर, जामखेड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार भागातील ऊसतोड कामगार गावाकडे जाण्यासाठी तयारी करत आहेत. कारखानास्थळावर आणि शेतात टाकलेली पाले आता उठली आणि परतीच्या मार्गाला लागले आहेत.
यंदा जामखेड, अहिल्यानगर भागातील बैलगाड्यांची संख्या कामी झाली आहे. यास पर्याय म्हणून अनेक ट्रक्टर मालकांनी घंटागाड्या केल्या आहेत तर काही वाहन मालकांनी ट्रेलर केले आहे. परंतु या भागात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या कमी असल्याने काही वर्षांपासून नंदुरबार, धुळे, नाशिक भागातून ऊसतोडणी कामगार आणले. या कामगारांना गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच त्यांच्या गावी जाऊन वाहन मालक उचल देतात व कारखाना सुरू होण्यापूर्वी त्यांना वाहनाने आणले जाते. नंदुरबार आदी भागात मजुरांना काम नसल्याने ते ऊस तोडणीसाठी येतात. आता कारखाना बंद झाल्याने ते परतीच्या मार्गावर आहेत.
- आमच्या भागात मजुरांना काम नसल्याने आम्ही ऊसतोडणीसाठी येतो, कारखाना सुरू होईपर्यंत शेतातील इतर कामे करून कुटुंब चालवतो. या वर्षी २२ मजुरांनी २३०० तन ऊस तोडला असून, प्रत्येक मजुराला ७० ते ७५ हजार मजुरी मिळाली.
- रावसाहेब सोनवणे, ब्राह्मणवेल, नंदुरबार
- तीन वर्षांपासून कारखान्याला ऊस वाहतुकीचा व्यवसाय करीत आहे. आपल्या भागात ऊसतोड मजूर नसल्याने नंदुरबार, नाशिक भागात जाऊन कारखाना सुरू होण्यापूर्वी दोन महिने जाऊन तेथील मजुरांना ऊस तोडणीसाठी उचल देतो. कारखाना सुरू होण्यापूर्वी वाहनांना आणतो. या वर्षी २३०० टनाची वाहतूक करून साडेसात ते आठ लाख वाहतूक भाडे मिळाले.
- अप्पासाहेब सूळ, जळभावी, वाहनमालक
