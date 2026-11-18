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पिलीव (ता. माळशिरस) : येथे ऊसदराबाबत शेतकरी आक्रमक झाले. राजेवाडी येथील सद्गुरु श्री श्री साखर कारखान्याकडे जाणारी उसाची वाहतूक अडवली.
‘सद्गुरू’कडे जाणारी ऊस वाहतूक रोखली
पिलीवमध्ये शेतकरी आक्रमक; सांगलीप्रमाणे दर देण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
पिलीव, ता. १८ : ऊसदराच्या मागणीसाठी पिलीव येथे शेतकरी आक्रमक झाले. सोलापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील राजेवाडी (जि. सांगली) येथील सद्गुरू श्री श्री साखर कारखान्याकडे जाणारी ऊस वाहतूक शेतकऱ्यांनी आज (ता. १८) पिलीव-पंढरपूर मार्गावर रोखली.
ऊसदराचा तोडगा निघेपर्यंत साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा आदेश सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. मात्र, राजेवाडी येथील सद्गुरू कारखाना सांगली जिल्ह्यात असल्याने त्या जिल्ह्याप्रमाणे ऊसदर द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसेच, मागील वर्षी प्रतिटन १०० रुपये कमी दिले असून, ही रक्कमही द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलनामुळे पिलीव-पंढरपूर मार्गावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.
या आंदोलनात शिवप्रसाद पुकळे, महावीर धायगुडे, जितेंद्र पाटील, अज्ञान मदने, अर्जुन वाघ, अशोक घोंगडे, भीमराव कपणे, विठ्ठल मदने, नबाजी मदने, मनोहर लवटे, अंकुश देवकते, संजय पाटील, धनाजी मदने, विजय मदने, अंकुश मदने यांच्यासह परिसरातील शेतकरी सहभागी झाले होते.
शेतकरी शिवप्रसाद पुकळे यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्याकडे सद्गुरू कारखान्याबाबत कैफियत मांडली. त्यावर, सद्गुरू कारखान्याने सांगली जिल्ह्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना ऊसदर द्यावा, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
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