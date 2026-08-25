कोल्हापूर: स्वाभिमानी शेतकरी संघटना मागणी

गत हंगामात तुटलेल्या उसाला
प्रति टन ३०० रुपये दुसरा हप्ता द्या
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स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची कारखान्यांकडे मागणी
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मागील गाळप हंगामात तुटलेल्या उसाच्या साखरेसह उपपदार्थांना वर्षभर उच्चांकी दर मिळाला आहेत. यंदा साखर विक्रीमध्ये बाजारात तेजी असून वर्षभर साखरेला चांगला भाव मिळाला आहे. यामुळे गत हंगामात तुटलेल्या उसाला प्रति टन ३०० रुपये दुसरा हप्ता द्या, अशी मागणी दत्त शिरोळ, जवाहर, गुरूदत्त, पंचगंगा या कारखान्यांकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
चालू वर्षी ऊस उत्पादक शेतकरी वाढलेले खते, कीटकनाशकांचे दर, ऊस तोडणी मजूर व वाहतूकदार यांच्याकडून ऊसतोडणीसाठी झालेली पिळवणूक, वाढलेली मजुरी यामुळे शेतकरी आर्थिक अरिष्टात सापडला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत साखरेचे दर चांगल्या पद्धतीने वाढत असून पुढील दोन महिने साखर तेजीत विकली जाणार आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडून गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसास प्रति टन ३०० रुपयांचा दुसरा हप्ता तातडीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी करण्यात आली. जर कारखान्यांनी प्रतिटन ३०० रुपयांचा दुसरा हप्ता तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कारखान्यातून बाहेर पडणारे साखर व उपपदार्थ रोखण्यात येणार असल्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.
या वेळी राजाराम देसाई, सचिन शिंदे, राम शिंदे, तानाजी वठारे, विशाल चौगुले, बंडू पाटील, पुरंदर पाटील, कलगोंडा पाटील, मिलिंद कोले, धुळगोंडा पाटील, श्रीकांत पाटील यांच्यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
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